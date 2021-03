Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Covid ha costretto la storica pizzeria Clipper di via Bembo a chiudere. Troppi costi e poco lavoro da quando è scoppiata la pandemia e il titolare, Giorgio Rinuncini, ha detto addio al locale che gestiva da 20 anni. «Ero l'unico a restare aperto fino alle 4 di notte racconta Non ho mai tenuto aperto a pranzo, non mi conveniva. Ho provato a consegnare le pizze, altra cosa mai fatta, e non le dico: andavo in giro con un Mercedes che non...