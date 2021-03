LA SITUAZIONE

PADOVA Come si elimina il problema assembramenti in una zona della città, ecco che questo si sposta in un'altra. Il primo fine settimana in zona gialla ha fatto emergere le criticità di via Roma e via Umberto I, risolte istituendo il senso unico pedonale. Poi, domenica scorsa, è stata la volta della rissa con conseguente assembramento in Prato della Valle, che ha spinto alla chiusura dell'Isola Memmia. E così, in quest'ultimo week end, il problema si è spostato dal Prato al Duomo. L'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina, si rivolge direttamente ai ragazzi: «So che è dura, ma vi prego, sforzatevi di resistere ancora un po'. Non assembratevi tutti in Duomo, piuttosto preferite un parco, tenete la mascherina e state distanziati». E pure nei bar c'è stato qualche problema: in uno i poliziotti hanno trovato un tavolo da 12 persone, in altri due i tavolini non erano abbastanza distanziati, così sono state elevate tre multe per la violazione del regolamento anti-contagio. Un bilancio, quello di sabato e domenica, che le autorità preposte alla sicurezza vogliono leggere in positivo.

LA PASSEGGIATA

Complice il tempo, quasi da primavera inoltrata, migliaia di persone si sono riversate in città, per lo shopping, bere uno spritz o anche solo per due passi in centro storico. Ma padovani e gitanti della domenica, che hanno scelto la città del Santo come meta, sono stati responsabili. «Non ho avuto segnalazioni particolari di situazioni critiche - commenta il prefetto Renato Franceschelli - Io stesso sono andato a fare un giro sabato pomeriggio e ho notato che, nonostante ci fosse parecchia gente, tutto era tranquillo. Diciamo quindi che il sistema che abbiamo attuato (chiusura dell'isola Memmia e senso unico pedonale, ndr) ha funzionato».

Anche il comandante della polizia locale Luigi Fontolan si è detto soddisfatto del risultato: «La chiusura è andata bene e le persone, ormai abituate al senso unico pedonale, sono disciplinate, anche se davvero tante». Così tante che i parcheggi cittadini intorno al centro storico sono andati tutti esauriti. E il pienone si è registrato anche ai parcheggi scambiatori ai capolinea del tram. Qui infatti i visitatori poco pratici della città - un buon 50% delle presenze secondo Bonavina - hanno preferito lasciare qui la propria auto per poi raggiungere il centro sul serpentone blu, evitando di correre il rischio di imboccare i varchi, beccandosi di conseguenza la multa.

VOGLIA DI LIBERTÀ

In questo fine settimana il punto nero è stato piazza Duomo. Qui infatti si sono radunati ragazzi e ragazzini che normalmente si ritrovano sull'Isola Memmia. È noto infatti che alcune compagnie fanno la spola tra Prato e Duomo. E così, visto che il primo era chiuso, hanno scelto il loro secondo punto di ritrovo per vedersi. Per questo la questura ha aumentato i controlli in zona, estesi anche a bar e ristoranti. Controlli durante i quali sono state elevate tre sanzioni ad altrettanti locali, proprio per il mancato rispetto delle norme anti-covid.

L'APPELLO

«Questi fine settimana sono la dimostrazione chiara e palese che la gente vuole uscire - evidenzia Bonavina - Specialmente i giovani, che sono molto penalizzati da questa situazione e che davvero non ce la fanno più a stare in casa. Sono stati bravi finora, ma questo non è il momento di mollare. Giustamente i ragazzi ci dicono: Prato chiuso, Duomo controllato, e noi dove andiamo? Quando eravamo giovani andavamo da Ricordi, ma bisogna cambiare questa mentalità. Cinque-sei-diecimila persone in piazza Duomo non ci stanno. A questi ragazzi dunque dico: trovatevi in un parco in uno spazio aperto, dove stare distanziati. Io li capisco perfettamente, siamo stati giovani tutti, ma rischiamo di tornare indietro e questo sarebbe devastante. Per questo mi rivolgo a loro: dateci una mano, abbiate pazienza».

Per il resto i sistemi escogitati per assicurare maggiore sicurezza, sono andati a segno: «È vero, ci sono fiumi di persone, ma sono disciplinate. È vero, il Prato chiuso è tristissimo, ma si doveva fare. Ora, se i ragazzi capiscono che Padova non è solo il Duomo e si ritrovano anche da altre parti, senza assembrarsi tutti lì, saremmo a cavallo».

