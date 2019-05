«Chiesti piatti e posate di plastica, si va contro le direttive europee»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Il bando su impianto nazionale chiede di fornire posate e piatti in plastica ai migranti, andando contro le direttive europee. Ma il senso è ancora diverso: credono che si tratti di un grande pic-nic che presto finirà e ognuno tornerà a casa propria. Ma questo è un dramma storico epocale».Maurizio Trabuio di Città solare, sintetizza uno degli aspetti più delicati del bando le cui buste si apriranno l'8 maggio alle 10 quando saranno già state trasferite in via telematica da Roma. Il 15 maggio invece si apriranno quelle per i centri...