LA RISCOPERTA

CASALSERUGO/CARTURACoronavirus, e l'Italia riscopre il suono delle campane e l'inno nazionale, riprodotto attraverso gli altoparlanti esterni delle chiese. Nel fine settimana due sono state le iniziative che hanno visto protagonisti sindaci e parroci di Casalserugo e Cartura, in una sorta di riscrittura dei romanzi di Guareschi, con Peppone e don Camillo dei giorni nostri, in perfetta armonia tra di loro. Ieri alle 12 le tre chiese di Cartura, quella dell'Assunta nel capoluogo e quelle delle frazioni di Cagnola e Gorgo hanno suonato le campane a distesa per molti minuti, mentre dall'interno, a porte chiuse, come prescrive la normativa in vigore, il parroco don Giuseppe Sinigaglia impartiva la benedizione alle tre comunità che guida. L'idea è stata del sindaco Pasqualina Franzolin, che aveva invitato attraverso i social tutti i carturani ad aprire le finestre delle proprie case.

«SUONO ANTICO»

«Quello delle campane a festa è un suono antico che rassicura e tranquillizza e fa riscoprire la bellezza di una cultura profondamente radicata nel nostro Paese, spiega la sindaco Franzolin. «Facciamoci coraggio tutti insieme per superare questo momento, dobbiamo restare in casa per bloccare il contagio del Coronavirus, in questi momenti difficili possiamo riscoprire il senso di comunità, capire che facciamo parte di un popolo. Le campane», conclude il sindaco che non fa mistero della sua fede cattolica, «richiamano alla Pasqua, ogni domenica è Pasqua e per noi credenti con la Pasqua Gesù Salvatore vince il male e la morte».

A Casalserugo invece, sabato pomeriggio alle 18 dagli impianti delle campane elettroniche della chiesa parrocchiale del capoluogo e di quella della frazione di Ronchi, è stato diffuso nell'aria l' inno di Mameli. «È stata una iniziativa realizzata d'intesa con i due parroci, don Federico Fortin e don Giorgio Bozza», riferisce il sindaco Matteo Cecchinato. «Ho invitato i miei concittadini ad aprire le finestre, lasciando entrare le note del nostro inno! E così ad unirci tutti in un abbraccio virtuale!». Il primo cittadino, insieme ad una squadra della locale Protezione civile, quasi a rappresentare tutta la comunità era sul sagrato di Ronchi, dove ha rivolto un pensiero a tutti, trasmesso attraverso i social: «Per superare questi momenti serve quella forza e determinazione che solo restando uniti riusciremo a trovare». Cecchinato proprio sabato ha perlustrato le strade principali del suo Comune per verificare il grado di percezione dell'invito a restare a casa: «Se dovevamo dare prova di maturità e di responsabilità, devo dire che la stiamo dando nel migliore dei modi! Niente è più forte di una comunità e di una nazione che si unisce contro un nemico, anche se invisibile», commentava il sindaco alla vista delle vie deserte di Casalserugo, segno che gli abitanti hanno compreso la necessità di non uscire di casa, se non strettamente necessario, per contenere il virus. «La nostra trincea ora è negli ospedali, i nostri soldati hanno il camice e una mascherina e la forza e la determinazione sono quelle di una nazione che sta affrontando un nemico che richiederà tempo per essere sconfitto e che lascerà il segno per diverso tempo, ma sicuramente è una guerra che vinceremo».

Nicola Benvenuti

