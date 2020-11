(M.C.) Meglio non usare il riscaldamento ad aria: allora tra i banchi della chiesa ecco l'impianto a incandescenza. Anche i luoghi di culto si sono adeguati alle disposizioni anti contagio. Numerose le chiese che hanno un sistema di riscaldamento ad aria con riciclo della stessa. Il documento emanato lo scorso maggio dall'Istituto Superiore di Sanità, indica che la circolazione dell'aria in ambienti chiusi può facilitare la veicolazione dei virus, soprattutto in base alla velocità di emissione dell'aria e dal sistema di ricircolo. Impossibile poi per dimensioni ed altezze, igienizzare e sanificare le componenti tecniche del sistema, di qui da parte della Diocesi, l'invito ad adottare un atteggiamento prudenziale propendendo al non utilizzo degli impianti o un utilizzo dopo verifiche puntuali. Non è pensabile far rimanere al freddo i fedeli. Tra le azioni di sicurezza c'è quella dell'arieggiare i locali. Così a Cittadella, nell'antica chiesa della Madonna del Carmine, l'arciprete Remigio Brusadin, già parroco della parrocchia del capoluogo dei Santi Prosdocimo e Donato ed ora di quella di Laghi e responsabile del Carmine, ha acquistato una serie di lampade riscaldanti posizionate ai lati dei banchi. In questo modo si crea quel tepore che permette ai fedeli di essere presenti alle celebrazioni ed alle altre funzioni. Proprio la chiesa del Carmine, finchè era possibile uscire, era luogo di preghiera di molti ospiti della casa di riposo che sorge lì a fianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA