«Chiedo giustizia per la mia Angela»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA «Ciao mamma, sono a casa di amici. Va tutto bene, ma ho il cellulare quasi scarico». È il primo pomeriggio di giovedì 16 maggio. In sottofondo si sente un grande frastuono e la voce al telefono è quella di Angela Tonus, una ventiseienne originaria di Pordenone che vive a Padova da cinque anni. «Ci sentiamo dopo» dice Angela a mamma Antonella. Ma lei e la madre non si sentiranno mai più. La giovane è stata trovata morta la mattina di venerdì 17 maggio in un appartamento di San Giorgio delle Pertiche: si è parlato fin da...