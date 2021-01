LA PROTESTA

VIGODARZERE Far capire con i numeri e la presenza in piazza quanto grande è l'onda delle partite Iva in Italia e quali sono le richieste in questo difficile momento, anche se appartenenti a categorie diverse. È questo lo spirito della mobilitazione spontanea #iovengoconte lanciata da Stefano Zampieri, titolare del wine bar e ristorante Al Vigorantino, per chiedere al Governo due anni di fiscalità bianca. Tutti pronti, dunque, per l'appuntamento dell'11 febbraio a Roma dove l'obiettivo è essere in tanti in piazza Montecitorio. Ieri pomeriggio a Vigodarzere si è tenuto, infatti, un primo incontro organizzativo della mobilitazione dove, oltre al promotore dell'iniziativa #iovengoconte, e ad alcuni colleghi baristi fra cui Federico Contin e il titolare del Dakota Pub, Manrico Sartori, che già qualche giorno fa è sceso a Roma per protesta, si sono uniti Ivano Zanetti, presidente dell'associazione nazionale ambulanti, e il segretario nazionale Rosato Marrigo. Mobilitazione che trova l'appoggio anche dal sindaco di Vigodarzere, e deputato, Adolfo Zordan, presente all'incontro di ieri. Zampieri ha così chiamato a raccolta colleghi baristi e ristoratori, ma anche tanti titolari di palestre e piscine, venditori ambulanti, operatori del mondo dello spettacolo e tante altre categorie messe in crisi dal primo blocco di marzo e aprile e minacciati dalle conseguenze del blocco degli ultimi mesi. «La mobilitazione ha lo scopo di far capire che siamo in tanti, e che siamo tutti d'accordo su tre punti essenziali per la sopravvivenza delle nostre attività ha spiegato Zampieri -, primo fra tutti poter tornare a lavorare al più presto, secondo aspetto importante quello di poter contare su un sostegno economico che possa permettere anche alle realtà più piccole, che sono in grande difficoltà, di disporre di un budget mensile per riprendere a pieno con la propria attività. Terzo punto quello di poter concedere un finanziamento anche a quelle realtà che sono già esposte fiscalmente». E per l'appuntamento dell'11 febbraio sono già a disposizione quattro pullman che partiranno dal capolinea del tram di Pontevigodarzere in direzione di piazza Montecitorio, a Roma, dove l'onda delle partite Iva vuole mostrarsi in tutta la sua forza. «Alla fine quello che ci interessa non è il baccano, o la protesta fine a sé stessa precisa Zampieri , ma far capire con la nostra presenza in piazza quanti siamo, e che tutti abbiamo la necessità che il Governo metta in atto azioni concrete per i prossimi due anni».

Barbara Turetta

