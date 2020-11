IN CITTÀ

PADOVA La Casa a colori di via del Commissario diventa un Covid hotel e, grazie alla chiave elettronica, niente rischio di fughe dalla quarantena. In passato, era diventata famosa alle cronache per le rivolte dei richiedenti asilo che venivano ospitati al suo interno. Ora la Casa a colori conosce una nuova vita.

L'ostello è diventato, infatti, una struttura per l'accoglienza per i positivi al Coronavirus che non presentano sintomi particolarmente gravi. Zero contatti con il personale, kit di igienizzazione sempre in stanza, chiave elettronica anti-fuga programmata per poter entrare una sola volta. Sono queste, dunque, le caratteristiche di uno dei primi Covid hotel attivi in Veneto.

Casa a colori si trova nel quartiere Crocifisso. Attualmente la struttura ospita sei persone in isolamento fiduciario. Il costo di una stanza singola è di 595 per 10 giorni, tutto compreso. L'ostello è in funzione come hotel per la quarantena da giugno. Finora ha ospitato complessivamente una cinquantina di persone. «Non siamo stati noi ad attivarci ha spiegato il direttore Diego Folle - sono stati il Comune di Padova e l'Usl durante la prima ondata dell'epidemia a chiedere se avremmo potuto attrezzarci come Covid Hotel». L'ostello dispone di 54 stanze, non tutte per il Covid. In un'altra ala della struttura separata, l'albergo continua a ospitare a turisti e viaggiatori.

Ma soprattutto a dare accoglienza sociale a persone in difficoltà, nuclei familiari, madri con figli rimaste senza casa, soggetti fragili.

Gli ospiti Covid vivono il soggiorno in modo indipendente. La tessera magnetica della stanza è programmata per un solo ingresso: chi esce non potrebbe in sostanza più rientrare. Di conseguenza è molto remota la possibilità che qualche ospite decida di fare una passeggiata nei dintorni per sgranchirsi le gambe. La Casa a Colori fa capo alla Fondazione La Casa che si occupa di disagio abitativo e housing sociale.

L'ostello di via del Commissario è un alloggio economico, accessibile, spazioso, indicato dalla Regione Veneto come casa per vacanze sociali adatta gruppi studenteschi, famiglie o di lavoratori. E' stato completamente rinnovato e ristrutturato ad agosto 2019 ed ha ottenuto la classificazione a 4 leoni (il massimo per la categoria).

Il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure volte a contrastare e contenere la seconda ondata di coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, giovedì ha richiesto che le province si organizzino con almeno un Covid Hotel. E Padova si è fatta trovare pronta. L'idea alla base della proposta è quella di dare tregua ai reparti ospedalieri troppo affollati, adibendo alcune strutture alberghiere all'accoglienza non solo dei positivi che necessitavano di cure più lievi, ma anche di quei casi in via di guarigione che però avrebbero avuto difficoltà a proseguire la convalescenza a casa propria.

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia già a inizio mese aveva parlato della necessità di sfruttare gli alberghi rimasti vuoti a causa del calo del turismo per accogliere quei pazienti positivi al Covid-19 che non hanno bisogno di cure ospedaliere urgenti ma che, in assenza di alternative, si recherebbero comunque nelle strutture sanitarie sottraendo risorse che potrebbero essere messe a disposizioni dei casi più seri.

Alberto Rodighiero

