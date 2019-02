CHI SONO PADOVA Le 78 statue di Prato della Valle sono state realizzate tra il

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHI SONOPADOVA Le 78 statue di Prato della Valle sono state realizzate tra il 1775, l'anno in cui l'architetto Andrea Memmo iniziò la trasformazione del sito, e il 1883. Ciascuna è contraddistinta da un numero sul piedistallo, dove sono indicati pure il nome del personaggio che rappresenta e quello del donatore. A realizzarle vari autori, tra cui Antonio Canova, che lavorò anche per la Chiesa degli Eremitani. I personaggio raffigurati hanno avuto celebrità in passato negli ambiti più diversi. In primis c'è Antenore, considerato da...