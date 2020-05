CHI NON LAVORA

MONTEGROTTO «Siete arrabbiate?». «Sì, ma non siamo solo arrabbiate. Siamo disperate». Beatrice Daniele, parrucchiera di Montegrotto titolare del salone Otello, non ne può più. La fase due è scattata per moltissimi settori ma non per il suo. Dovrà aspettare l'inizio di giugno, anche se per ora ci sono solo le parole pronunciate dal premier Conte e non ancora un atto ufficiale.

Beatrice, come sta vivendo questo momento?

«Con rabbia e preoccupazione. Facendomi tante domande. Perché non hanno fatto aprire anche noi? Potevamo organizzarci con le prenotazioni, far fare alle dipendenti delle rotazioni e migliorare gli spazi allargando le distanze. È brutto veder lavorare tutti gli altri e dover star ferme assieme alle estetiste».

Come vi riorganizzerete?

«Dovrebbe dircelo il governo. Attendiamo disposizioni sulla modalità di apertura. Non solo siamo ferme, ma perfino non sappiamo niente. Se ci dicessero qualcosa, se ci dessero delle regole precise, almeno potremmo iniziare a ragionare sulla nostra organizzazione».

Teme di dover tagliare un posto di lavoro?

«Con me lavorano mia mamma e due dipendenti. Spero proprio di no, ma molti miei colleghi stanno pensando di licenziare perché non hanno alternative. Stare chiusi tre mesi è un colpo durissimo. La cassa integrazione dura 45 giorni, e dopo? Per il mese di maggio? Sì, siamo disperate».

Che spese sostenete nel frattempo?

«Le bollette continuano ad arrivare e in più c'è l'affitto. A Montegrotto siamo allineati sulle somme di Padova. Per 80 metri quadri si arriva a pagare anche 1.200 euro al mese».

Quando riaprirete terrete aperto tutti i giorni?

«Se ci permetteranno di tenere aperto dalle 7 alle 22 per 7 giorni su 7 lo faremo sicuramente, anche se ovviamente questa è una modalità che va bene per chi ha tanto personale e tanti clienti. Per le attività piccole reggere sarà sicuramente più difficile».

Il costo del lavoro dovrà aumentare?

«Mi spiace ma saremo costrette ad aggiungere un prezzo Covid che andrà da 3 a 5 euro. È il prezzo per gel disinfettanti, mascherine, asciugamani e mantelli da taglio usa e getta. E in più faremo una sanificazione ogni ora».

Si immagina un assalto, dai primi di giugno?

«Sì, ma temo anche che duri pochi giorni, magari una settimana o poco più. Basta andare al supermercato per rendersene conto. Il 60% delle donne mi sembrano già sistemate, sia con il taglio che con il colore».

Come se lo spiega?

«Purtroppo molti e molte si arrangiano in casa. Spero che non sia così per le nostre clienti, che per me rappresentano una famiglia, ma a livello generale non c'è dubbio che queste chiusure possano incentivare il lavoro in nero».

Vuole fare un appello?

«È stato fatto anche a livello di associazione di categoria (Beatrice Daniele aderisce a Confartigianato, ndr). Le chiusure favoriscono il lavoro illegale, magari anche da parte di chi non è nemmeno parrucchiera certificata. Sappiamo che le forze dell'ordine stanno facendo dei controlli».

Cosa vi dicono le vostre clienti?

«Sono in difficoltà. Molte non riescono ad aspettare tutto questo tempo. Penso soprattutto alle signore anziane che fanno fatica perfino a lavarsi i capelli da sole e non hanno nessuno che le aiuta».

