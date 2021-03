IL FUTURO

PADOVA Tra le formazioni di Eccellenza che non completeranno l'attuale stagione c'è chi, rivolgendo lo sguardo al futuro, pensa di lasciare, ma pure chi, al contrario, è pronto a raddoppiare i propri sforzi organizzativi per ripartire di slancio al termine della pandemia.

Michele Ottoboni è il presidente del Castelbaldo Masi, società che, pur rappresentando un territorio di poco più di tremila persone, è stata capace in pochi anni di salire dalla Terza categoria all'Eccellenza. «Siamo tornati in zona rossa le sue parole - e parliamo sempre di calcio dilettantistico per cui non capisco il motivo di ripartire dato che ci sono costi di gestione e manca il pubblico. Avrei fermato tutto per ricominciare a settembre, sperando che nel frattempo sparisca questo virus che sta distruggendo anche lo sport». In ogni caso l'idea di chiudere la propria esperienza in quell'area era già maturata a inizio anno, non per motivi economici, ma a causa di problematiche con le locali amministrazioni sulla gestione degli impianti e così si chiuderà una delle più belle favole del calcio della nostra provincia: «Ho già liberato gli impianti sportivi di quello che era mio; è stata una bella avventura, mi dispiace lasciare, ma per certi versi sono stato costretto. Ripartiremo da un'altra parte, ci sono varie proposte, ma ancora nulla di certo».

Anche per il Borgoricco, secondo in classifica al momento dello stop, la scelta è legata in particolare all'aspetto sanitario. «La motivazione prioritaria commenta il diesse Luigi Fautelli è legata alla situazione epidemiologica che in questo momento si sta aggravando per cui non ce la sentiamo di aprire gli spogliatoi, mettendo a repentaglio la salute dei nostri giocatori. Lo sguardo del club è però rivolto al futuro, con un rafforzamento della struttura, specialmente con riguardo al settore giovanile, così penalizzato quest'anno dal covid, attraverso la fusione con la United Padova, società a sua volta nata l'anno scorso unendo la prima squadra dello storico Campetra al vivaio della Virtus Agredo Savio. Il tutto sarà operativo dalla prossima estate, la nuova realtà si chiamerà United Borgoricco Campetra, con la matricola e l'anno di fondazione (1924) della portacolori di Camposampiero e la struttura tecnica e dirigenziale della prima squadra dell'attuale Borgoricco, il tutto a creare un patrimonio comune di oltre trecento giovani calciatori e con la possibilità di ulteriori futuri allargamenti. Massimo Poliero, già al vertice dello United e in passato presidente del settore giovanile del Padova sarà il numero uno, con vice Giovanni Tramarin, attuale presidente del Borgoricco.

«La volontà condivisa spiegano - è quella di unire le nostre forze, esperienze e competenze, ancor di più in questo difficile momento storico e sociale, con l'intento di far crescere il movimento sportivo del nostro territorio, assicurando un domani di qualità ai nostri giovani. Vogliamo rendere protagonista il camposampierese, facendo crescere e divertire i ragazzi e permettendo loro di praticare questo amato sport sul posto, senza spostarsi in altre realtà che sino a oggi garantiscono offerte più qualitative della nostra. Puntiamo su un team di formatori di prima fascia ed è imminente una collaborazione con l'Atalanta». Dopo l'emergenza Covid si ripartirà di slancio.

A.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA