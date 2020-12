GLI INCONTRI

CONSELVE Sono riprese, seppure a distanza, le visite dei parenti agli ospiti della Casa di Riposo Monsignor Francesco Beggiato di Conselve. Nei giorni scorsi a tutte le Rsa è arrivata una circolare del Ministero della Salute, nella quale, in vista delle prossime festività natalizie, si invitavano le strutture ad organizzare visite dei congiunti dei ricoverati, nel rispetto del distanziamento fisico e delle regole in vigore. Nell'Ipab conselvana, che conta 120 ospiti, i protocolli sono da mesi particolarmente severi, ma la direzione ha organizzato quanto disposto dal Ministero. Da lunedì e per tutta la settimana sono stati organizzati dei veri e propri turni di visita: così due familiari possono accedere all'esterno della casa di riposo e dalle grandi vetrate riescono così a vedere gli anziani, comunicando con l'uso di telefoni e Ipad.

Nicola Freddo di San Siro di Bagnoli ha potuto finalmente rivedere la mamma, Luigina Pizzo. «É stata una bella emozione davvero, anche perchè dall'inizio del lockdown sono riuscito a venire una sola volta, con le stesse modalità, prima dell'estate - racconta - All'arrivo in casa di riposo sono stato accolto da una operatrice che mi ha fatto accomodare davanti ad una grande vetrata dove hanno accompagnato mia madre. Tornare a vederla da vicino dopo tanto tempo è stata sicuramente una esperienza forte, ho anche potuto rendermi conto che gli ospiti alla Beggiato sono ben seguiti dal personale dell'Ipab».

Tra i congiunti che nella giornata di lunedì hanno varcato il cancello della Rsa pubblica di Conselve anche Antonietta Ferraretto, nipote di Giovanna Baraldo, che si trova alla Beggiato dal 2015. «Sono stata davvero felice di aver visto la zia così serena, pur in assenza delle visite che eravamo abituati a fare prima della pandemia. É chiaro che il personale della casa di riposo si è attivato in modo propositivo per supplire alla mancata presenza di noi parenti e sono stata ben contenta che ci sia stata data questa opportunità prima del Natale». Proprio per le festività ormai imminenti sono in programma diversi momenti di animazione organizzati dalle educatrici e dalla psicologa e un pranzo speciale preparato dalla cucina interna per il giorno di Natale.

N.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA