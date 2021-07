Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAPADOVA Le parole della presidente della commissione Pari opportunità Luciana Sergiacomi indignano la Cgil. Il sindacato punta il dito contro le affermazione di Sergiacomi che, durante un un incontro online di qualche tempo fa dedicato alla violenza sulle donne ha spiegato che: «Molto spesso, ci sono delle donne che fanno delle denunce assolutamente infondate per delle cose che in realtà o non sono vere o non sono così gravi»....