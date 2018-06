Cerca di fuggire, travolge e ferisce un agente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRIMINALITÀPADOVA Un poliziotto è rimasto ferito durante l'ultimo controllo straordinario nelle zone degradate di stazione, Arcella e piazza Gasparotto e piazza De Gasperi.L'agente è stato investito da uno straniero in bicicletta che cercava di scappare. Arrestato il fuggitivo e anche un altro extracomunitario con una condanna pendente.IL CONTROLLOLunedì i poliziotti sono stati impegnati in una serie controlli volti a contrastare la piccola criminalità, in particolare i fenomeni legati allo spaccio di droga: 50 le persone identificate,...