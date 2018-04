Centrosinistra all'attacco: «Vediamo quei filmati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA Il centrosinistra torna all'attacco: «Troppe cose non tornato sull'aggressione di giovedì sera in stazione nei confronti della parlamentare leghista Silvia Covolo, si rendano pubblici i video registrati dalle telecamere». «Sembra si stiano rafforzando le perplessità su quanto accaduto commenta Luigi Tarzi della lista Giordani - È utile attendere l'approfondimento dei fotogrammi delle videocamere, ma sono sicuro che se le scuse per un gesto involontario fossero state espresse da un bianco sarebbero state sicuramente...