PADOVA Da una parte un'amministrazione fresca di rimpasto di giunta, con un sindaco sempre più convinto di ricandidarsi nel 2022. E dall'altra? Se il centrosinistra oggi poggia su una certezza chiamata Sergio Giordani, il centrodestra è ancora un grande cantiere aperto. L'attenzione è ovviamente focalizzata sulle elezioni regionali di settembre, eppure nelle ultime settimane le acque hanno iniziato a muoversi. Riunioni di partito e caffè riservati, lunghe telefonate e messaggi informali: tutto serve per sondare idee, proposte, veti e contro-veti. Con una convinzione unanime: «Riusciremo a tornare a Palazzo Moroni solo se ci compatteremo».

L'ALA MODERATA

«Com'è la situazione in vista del 2022?». Alla domanda, un noto esponente del centrodestra padovano scoppia a ridere. «In alto mare». Poi il tono diventa serio: «La realtà è che molti di noi sono preoccupati per la nomina di Micalizzi a vicesindaco. Passare da Lorenzoni a Micalizzi significa spostare l'asse verso un'area più moderata rispetto alle intransigenze della sinistra radicale. Se vogliamo battere Giordani dovremo per forza proporre una candidatura che vada a prendere i voti dei moderati. Ma con il rimpasto il sindaco ha fatto una grande mossa, ha strizzato ancor di più l'occhio a quell'ala».

IL CARROCCIO

La scelta del candidato sindaco spetterà inevitabilmente alla Lega, dove il dialogo interno è già cominciato. I big padovani sono quattro. Massimo Bitonci e Andrea Ostellari, rispettivamente ex sottosegretario all'Economia e attuale presidenza della Commissione giustizia al Senato, sembrano avere in questo momento ambizioni nazionali più che padovane (Bitonci, inoltre, difficilmente correrebbe una terza volta in città). Ostellari e Bitonci, soprattutto quest'ultimo, sono percepiti all'interno del partito come molto vicini a Salvini. Sarà più facile vedere in corsa un fedelissimo di Luca Zaia, in una città dove anche gli ultimi sondaggi dimostrano come l'onda lunga del governatore sia arrivata eccome.

Il consigliere regionale Fabrizio Boron è considerato una figura moderata che potrebbe ambire al ruolo di candidato sindaco, ma i ben informati della Lega escludono questa possibilità. Resta Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico. All'interno del centrodestra molti negli ultimi messi hanno caldeggiato una sua candidatura a sindaco. Con le elezioni Regionali di mezzo, però, ogni discorso è per ora interrotto. La posizione della Lega, in ogni caso, apre anche ad altri scenari: «Il candidato dovrà essere una persona a noi gradita, non per forza una persona con la nostra tessera».

L'INDISCREZIONE

Negli ultimi mesi si è diffusa in città l'ipotesi di vedere in corsa, tra meno di due anni, il rettore Rosario Rizzuto. La visibilità avuta durante l'emergenza Covid ha contribuito a soffiare sul vento di questa soluzione, così come quei grande cartelloni affissi in strada con il volto del rettore prestato per la campagna sul Cinque per mille all'Università. E siccome la politica è bella perché è varia, curiosità vuole che il nome di Rizzuto sia stato accostato un po' a tutti gli schieramenti. Inizialmente al centrosinistra moderato (più di qualcuno sussurra che sia un'idea di Flavio Zanonato quando ancora la ricandidatura di Giordani pareva in dubbio), poi all'ala più spiccatamente di sinistra (vista l'estrazione politica giovanile del rettore) e ora ad un eventuale centrodestra moderato. Chi gli è vicino, però, sgombera il campo da ognuna di queste ipotesi. «È concentrato sulla gestione della ripartenza post-Covid del Bo e non ha alcuna intenzione di candidarsi».

Gabriele Pipia

