Centro storico: stop alle auto, largo a bici e laboratori

MOBILITÀPADOVA Scatta domani alle 10, per terminare alle 18, la chiusura al traffico del centro storico. L'area interessata è quella all'interno delle mura cinquecentesche, ovvero quella compresa tra barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea (tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini), via Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi, via Tommaseo, via Venezia, piazzale Della Stanga, via Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via...