L'INIZIATIVA

PIOVE DI SACCO A scuola anche i più piccoli, nel pieno rispetto delle regole per il distanziamento sociale, che per i bimbi avviene attraverso il gioco. È quanto accade da lunedì alla Scuola dell' Infanzia Maria Bambina di Piove di Sacco, la paritaria gestita dalla Fondazione Santa Capitanio, dove i bimbi fino a tre anni hanno iniziato le attività nella splendida cornice di Villa Bassini, oggetto di una recente ristrutturazione, secondo le normative più recenti per le scuole.

Una trentina circa le famiglie che finora hanno aderito alla proposta che la scuola d'infanzia paritaria di ispirazione cristiana ha fatto per le famiglie i cui bimbi già la frequentano, ma anche per chi volesse approcciare l'offerta educativa durante i mesi estivi. La Maria Bambina infatti resterà aperta per tutta l'estate: «Abbiamo inteso così dare un segnale alle famiglie», spiega Paolo Martin, il presidente della Fondazione Santa Capitanio, l'ente giuridico creato dalla Curia vescovile di Padova nel 2004 per la gestione della Scuola Cattolica di Piove di Sacco.

In città infatti esiste dal lontano 1899 la scuola d'infanzia, cui si affiancò quella elementare nel 1912, entrambe affidate alle cure della Congregazione delle Suore di Maria Bambina, che hanno lasciato Piove di Sacco nel 2004. Da allora sia l'asilo Maria Bambina che la scuola primaria Santa Capitanio, che complessivamente contano circa 200 ragazzi, sono gestite dalla Fondazione omonima. «Vi è una duplice funzione nella proposta, quella della socialità per i piccoli che desiderano stare insieme dopo un lungo periodo a casa, seppure circondati dall'amore dei genitori e uno pratico, perché proprio le mamme e i papà hanno ripreso il lavoro e in molti casi le ferie estive saranno ridotte o non ci saranno proprio», argomenta ancora il presidente Martin. La scuola fruisce di ampi spazi, proprio grazie alla recente ristrutturazione: «Il rapporto tra noi insegnanti e i piccoli è molto basso, uno ogni cinque e ciascuno avrà un ampio spazio dedicato», precisa Annamaria Ponchio, educatrice della Maria Bambina; «ai bimbi e ai genitori che li accompagnano viene misurata la temperatura all'ingresso e ai frugoletti viene cambiato il vestito prima dell'inizio delle attività».

La giornata è scandita dal gioco, attraverso il quale appunto le insegnanti, applicando una precisa progettualità, riescono a far divertire i piccolini, rispettando le norme del distanziamento. «Proponiamo la figura dei supereroi, che per loro sono dei sicuri riferimenti da imitare», puntualizza un'altra educatrice Nives Marin; «così attraverso delle manine di plastica lavabile, attaccate a delle bacchette possono toccarsi virtualmente a distanza, oppure simuliamo di trovarci ognuno all'interno di una bolla di sapone, che non deve toccare l'altro per non scoppiare». Insomma, attraverso il gioco i bambini, anche se molto piccoli, riescono a stare insieme e divertirsi, senza entrare in contatto diretto. Diverse le opzioni proposte alle famiglie: «C'è la possibilità di fermarsi solo al mattino, ma anche di consumare il pranzo, fino alla scelta di fermarsi anche il pomeriggio», conclude il presidente Paolo Martin, ricordando che «siamo aperti anche a chi non è già iscritto alla scuola, ma vuole usufruire della proposta: basta contattare per maggiori informazioni la segreteria della scuola al numero 049/5840146, tutte la mattine dal lunedì al venerdì».

Nicola Benvenuti

