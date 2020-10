I FOCOLAI

PADOVA Si incrementa il numero dei dipendenti del Centro Carni Company di Tombolo positivi asintomatici al Coronavirus. Ai 20 individuati la scorsa settimana se ne aggiungono altri 13, per un totale di 33. Sono in isolamento fiduciario casalingo. Nell'azienda, in attività da 40 anni, operano 170 persone. La scorsa settimana un lavoratore che doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato è stato trovato positivo. L'azienda ha avviato subito a proprie spese i tamponi e sono risultati in totale 20 i contagiati. Immediata la sanificazione. «L'aver agito in modo tempestivo ci ha permesso di avere fin da subito uno screening preciso dei dipendenti, permettendoci così di arginare, almeno stando ai dati attuali, la diffusione del virus - ha dichiarato Nicola Pilotto, uno degli amministratori di Centro Carni Company - I lavoratori risultati positivi sono circoscritti quasi tutti al settore del disosso. Per questo motivo faremo eseguire un terzo giro di tamponi su questo specifico reparto, che speriamo possa escludere definitivamente ulteriori nuovi contagi» L'azienda fin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus ha adottato un rigido protocollo prevedendo anche una speciale assicurazione per i lavoratori.

Il Covid 19, intanto, arriva anche in Comune a Padova. Domenica scorsa, infatti, un dipendente comunale, del settore Edilizia privata (sede a Palazzo Sarpi) dopo aver accusato sintomi è stato trovato positivo al Coronavirus. «Subito è stato attivato il protocollo previsto dall'Ulss, tutti i contatti forniti in maniera meticolosa dalla persona sono stati tracciati per procedere eventualmente con i tamponi ha spiegato ieri l'assessore al Personale Francesca Benciolini - Stiamo procedendo alla sanificazione di tutti gli uffici, e al momento i dipendenti sono uno per ufficio e in smartworking. Non è possibile ancora determinare dove sia stata contratta l'infezione, e solo nelle prossime ore con il completamento delle operazioni di tracciamento e tampone sapremo determinare con precisione quanto la situazione interessa i nostri uffici».

«I test sierologici effettuati ai dipendenti nelle scorse settimane, 1302 in tutto, hanno mostrato la presenza di zero casi, la cosa mi rincuora, significa che nei mesi scorsi le procedure da noi attivate hanno funzionato». «E' normale però che in un momento in cui i casi stanno purtroppo aumentando, aumenti anche la possibilità di riscontrare casi di positività nei nostri uffici ha aggiunto - Proprio per questo motivo esistono i protocolli e a noi sta il compito di attivarli e di monitorare con attenzione e precisione quanto accade».

«Mi sono subito attivato per sincerarmi della condizione di salute dei collaboratori e per verificare, con il Servizio Prevenzione e Sicurezza che i protocolli venissero attivati nell'immediato ha detto, invece, l'assessore all'Edilizia privata Antonio Bressa - I miei migliori auguri di pronta guarigione, monitoreremo con attenzione la situazione nei prossimi giorni. Ovviamente gli uffici continueranno ad erogare tutti i servizi».

Michelangelo Cecchetto

Alberto Rodighiero

