LA SITUAZIONE

MONSELICE Il Centro Servizi per Anziani di Monselice è covid free. La seconda ondata, che pure non ha risparmiato alla struttura di via Garibaldi il dolore di perdere qualche ospite e le difficoltà dovute alla gestione dell'emergenza, pare finalmente essere stata frenata, anche grazie alla tempestiva risposta data in termini di cura, tutela e prevenzione fornita dalla direzione.

A darne notizia sono il presidente della struttura, Paolo Belluco, e il direttore sanitario Francesco Lunghi. «Ad oggi la struttura è nuovamente libera da contagi sia in riferimento agli ospiti che al personale dipendente spiega il presidente Belluco facendosi portavoce del consiglio di amministrazione del Csa - Purtroppo, anche in questa seconda ondata, abbiamo dovuto affrontare il decesso di qualche ospite. Con dispiacere cogliamo l'occasione per porgere le più sentite condoglianze alle famiglie che hanno sofferto il lutto di un loro caro. Un particolare ringraziamento all'impegno del personale della casa di riposo che si è dimostrato ancora una volta encomiabile ed amorevole».

La prima ondata, nella primavera scorsa, era costata alla casa di riposo monselicense una trentina di vittime. E anche se con la seconda ondata non si è arrivati a un bilancio tanto tragico, l'aver finalmente riportato la struttura a una condizione di assenza di casi positivi tra il personale e gli ospiti permette ora di proseguire le attività quotidiane con maggiore serenità. Intanto il percorso vaccinale sta procedendo come da programma e nella giornata di martedì scorso è stato eseguito il secondo richiamo per una parte degli ospiti ed operatori della struttura. «Sono state somministrate 90 dosi di richiamo del vaccino PfizerBioNTech tra ospiti e operatori ha fatto sapere il direttore sanitario Francesco Lunghi Si prevede di chiudere il ciclo di vaccinazione di richiamo per venerdì della prossima settimana».

I RICHIAMI

Entro i primi giorni di febbraio, quindi, il percorso di copertura sarà completato con i restanti ospiti ed operatori. E dopo cosa accadrà? Anche nelle prossime settimane continuerà il percorso di monitoraggio e controllo della salute degli ospiti, nell'ottica di proteggerli dal rischio di contagio. Ora che struttura è covid free, infatti, la volontà comune è che continui ad esserlo. Per questo la struttura è ancora chiusa alle visite: l'accesso dei familiari e visitatori alla struttura è tuttora strettamente contingentato e viene autorizzato su richieste motivate. Chi accederà alla struttura sarà inoltre sottoposto al test rapido antigenico prima di poter prendere contato con utenti o dipendenti.

Tra le altre disposizioni in vigore ormai da qualche mese, c'è quella relativa ai fornitori, che non hanno accesso all'interno della struttura. Tutto il materiale in consegna viene infatti lasciato nel cortile e spostato poi dagli addetti del centro.

Ora che la fase emergenziale è passata e che la situazione all'interno del Csa è tornata ad essere ordinaria, seppure appunto con la quotidiana adozione di tutte le misure volte a garantire la salute e la tutela degli ospiti e degli stessi operatori, è il momento di guardare al futuro. Il consiglio di amministrazione del Centro Servizi per Anziani, con delibera assembleare approvata nello scorso mese di dicembre, ha deciso di non apportare variazioni alle quote di residenzialità a carico degli ospiti per l'anno 2021. «La decisione, condivisa da tutto il Consiglio, - fa sapere il presidente Belluco - è stata assunta nella consapevolezza che, in questo momento di difficoltà per tutte le famiglie, possa essere un piccolo segno di vicinanza e condivisione».

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

