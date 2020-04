IL CALVARIO

MONSELICE Il Centro servizi anziani di Monselice ha perso nella giornata di ieri un altro ospite. Si è infatti spenta all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, dove era stata ricoverata nei giorni scorsi a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, la signora Edda Oseliero, 82enne originaria di Conselve, diventata così la diciannovesima vittima del Covid-19 tra gli ospiti della struttura.

LA SITUAZIONE

Un altro duro colpo per la casa di riposo di via Garibaldi, che nella giornata di ieri ha anche ricevuto alcuni esiti dei circa quaranta tamponi effettuati nelle giornate di domenica e lunedì ad altrettanti pazienti che, dapprima risultati negativi, da alcuni giorni avevano cominciato a manifestare una seppur lieve sintomatologia. «Come immaginavamo, gli esiti finora pervenuti sono risultati tutti positivi spiega il Commissario straordinario, il dottor Francesco Lunghi - Un mese fa, quando gli ospiti della struttura sono stati sottoposti al tampone, circa trenta-quaranta di loro sono risultati negativi. Dopo appena qualche giorno, però, hanno cominciato a manifestare lievi sintomi. Subito sono scattate le misure di sicurezza. Gli ospiti in questione sono stati isolati in un'area, e trattati come pazienti positivi. Non si tratta quindi di un nuovo focolaio. E fin da subito abbiamo attivato tutte le procedure di sicurezza».

LE CURE

I medici che seguono gli ospiti del Centro, ovvero i dottori Lunghi, Giorgio Brigato e Davide Strada, ritengono che anche gli ultimi esiti che ancora si attendono saranno positivi. Ecco allora che nelle prossime ore il numero degli infetti al Centro Servizi Anziani di Monselice potrebbe quindi crescere complessivamente di trenta, o addirittura quaranta unità. I pazienti negativi all'interno della struttura, alla fine, rimarrebbero davvero pochi. Il dottor Lunghi ha spiegato che dal punto di vista medico e organizzativo la situazione continua però a essere sotto controllo, dato che appunto questi ospiti venivano già trattati come fossero positivi al virus.

L'ORGANIZZAZIONE

«La nostra azione è stata tale da farci agire al primo sintomo sospetto manifestato dagli ospiti ha spiegato - Sono cioè state seguite tutte le procedure del caso, con la dovuta serietà e attenzione. E per noi questi ultimi trenta-quaranta ospiti sono positivi da circa tre settimane. Anche se formalmente lo scopriremo solo nelle prossime ore».

Nei prossimi giorni potrebbero però arrivare al Centro servizi anziani anche buone notizie. «In tempi brevi spiega il dottor Lunghi dovremmo sapere se alcuni ospiti si sono negativizzati. Se anche il secondo tampone risulterà negativo, infatti, potranno essere dichiarati guariti a tutti gli effetti. In questa fase stiamo valutando anche l'opportunità di effettuare gli esami sierologici agli ospiti e al personale. Come ho già dichiarato nei giorni scorsi, non ritengo che gli anticorpi siano la soluzione ottimale per avere un quadro generale della situazione, ma possono fare una fotografia dello stato attuale utile ai fini del monitoraggio».

LE PROCEDURE

Nella giornata di ieri il dottor Lunghi ha incontrato il dottor Jacopo Monticelli, consulente infettivologo dell'Ulss6, per capire se le procedure seguite all'interno del Centro servizi anziani sono corrette in ogni aspetto. I protocolli sono risultati in linea. Gli sforzi prodigati dai medici e dall'organico del Csa continua quindi, senza interruzioni, nella giusta direzione. La routine è ormai ben avviata e consolidata, sempre orientata al benessere psicofisico degli ospiti.

Camilla Bovo

