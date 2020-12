LA GIORNATA

PADOVA Pioggia e coronavirus ce l'hanno messa tutta per rovinare la festa dell'Immacolata. Ma i padovani non si sono fatti scoraggiare e non appena il maltempo ha dato una piccola tregua nel pomeriggio si sono riversati in centro.

LO SHOPPING

È bastato un attimo, una piccola tregua delle nuvole cariche di acqua e i padovani hanno preso coraggio per uscire, molti alla ricerca dei regali di Natale. Tra le 16 e le 17 il maltempo ha regalato una pausa e in molti ne hanno approfittato per mettere il naso fuori casa. Nessuna coda fuori dai grandi negozi come Decathlon e Mediaworld di via Venezia anche se all'interno certo la ressa non mancava, mentre in centro storico si sono riempite le strade. Però tra le mani le buste dello shopping non erano mai più di due.

«L'8 dicembre doveva essere l'inaugurazione del Natale e invece non è stato entusiasmante afferma Patrizio Bertin, presidente di Ascom Siamo un po' delusi, la gente ha bisogno di certezze, fiducia e non di giochi come la lotteria degli scontrini. Di questi artifizi per invogliare la gente a spendere non ce ne facciamo niente, a maggior ragione se ci rimettiamo economicamente per aggiornare i registratori di cassa. Ma siamo imprenditori e se il governo non fa ciò che serve, lo faremo noi, buttandoci anche nella vendita online per non lasciare campo libero a queste grandi piattaforme». Non c'è l'umore giusto per fare acquisti, secondo le associazioni di categoria: «C'è molta incertezza anche dal punto di vista lavorativo, tanti segmenti sono fermi fa notare il presidente di Confesercenti, Nicola Rossi Non è casuale che aumentino i depositi bancari. Comunque alla fine i regali si faranno ma sarà un anno diverso. Un calo dei consumi lo abbiamo registrato sin dal 2009 e poco prima della pandemia si stavano riprendendo. Serve serenità per pensare agli acquisti e non è questo il momento».

La tregua è durata poco e non appena ha ricominciato a piovere i padovani si sono spostati nei bar. Il Pedrocchi aveva quasi tutti i tavolini occupati ma anche per i locali non è stato un grande affare visto che dopo appena un'ora hanno dovuto chiudere. E la città è tornata irrimediabilmente a svuotarsi: la pioggia non ha lasciato scampo. «Il maltempo proprio non ci voleva scuote la testa Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione commercianti del centro Questa era una di quelle giornate strategiche per il commercio e non ha eguagliato nemmeno gli scorsi fine settimana. Anche il parcheggio alla Prandina non era pieno come gli ultimi sabato e domenica, non ho visto nessuna coda di auto e invece di solito c'è sempre». Infatti, nessuna multa è stata data dalla polizia locale per violazione delle norme anti-contagio e la giornata da questo punto di vista è stata molto tranquilla, ha fatto sapere l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina.

LE LITURGIE

Un giorno di festa sicuramente diverso da quello degli anni precedenti: molti hanno dovuto seguire la messa in televisione oppure online tra dirette Youtube e Facebook, non c'è stata nessuna processione con la Madonna. Le restrizioni si sono fatte sentire soprattutto sul fronte delle liturgie religiose, che hanno dovuto subire delle modifiche per restare in linea con le norme anti-contagio. Tra le chiese della città, comunque, non si sono registrati problemi.

«Ormai siamo organizzati dice padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica del Santo In chiesa possono entrare un massimo di 350 persone, mentre prima potevamo tenere 800 persone sedute. I pellegrini non ci sono, quindi erano tutti padovani i fedeli venuti ad ascoltare la messa. La basilica era piena ma non abbiamo dovuto mandar via nessuno e comunque c'è questa grande risorsa che utilizziamo da marzo, la televisione, Youtube e Facebook che ci permettono di arrivare a tutti». Non c'è stata la processione delle 18, una tradizione che stava molto a cuore ai frati della Basilica e ai fedeli. «Però forse queste restrizioni rendono le liturgie più sobrie, possiamo riscoprire una dimensione di essenzialità commenta Svanera Altre tradizioni salteranno come quella del presepe nel chiostro della Magnolia: non lo faremo per evitare assembramenti. Ci sarà una piccola mostra dal 19 dicembre nella Sala dello studio teologico di presepi artigianali. E per la messa di Natale vedremo cosa si potrà fare».

Silvia Moranduzzo

