LA POLEMICA

GALLIERA Operatori di centri e parchi commerciali chiusi nel fine settimana per ridurre i contagi mentre più ampie strutture di vendita rimangono aperte. Una diversità stabilita dalla legge solo per la differente tipologia di struttura. Gli operatori chiedono insistentemente la revisione di questa scelta cercando un interlocutore nella Regione. Danno garanzie sulla sicurezza degli spazi, denunciano perdite negli incassi del 40% e soprattutto evidenziano una situazione di concorrenza sleale. Portavoce e disponibile a spendersi in prima persona per rimodulare la situazione è Marco Schiochet, di Galliera, amministratore unico di Smart SpA, società che da decenni opera nel settore del commercio di abbigliamento nel Triveneto sotto il nome Smartmoda. Oltre 160 i dipendenti. Gli operatori dei centri e parchi commerciali si sentono abbandonati da tutti. Messi all'angolo. Non tanto dai clienti, ma dal sistema di gestione dell'emergenza sanitaria.

«Le chiusure del sabato e della domenica valgono il 40% del fatturato settimanale - evidenzia l'imprenditore - colossi con superfici di vendita da 8-12-18 mila metri quadrati, in quanto unica attività, rimangono aperti con potenzialità di assembramento superiori a quelle delle medie attività». Schiochet usa un paragone chiarissimo per evidenziare, in tema di rischio contagi, quello che accade chiudendo le medie superfici e mantenendo aperte le grandi. «É come colui che per tener fuori di casa i ladri, chiude le porte ma lascia aperte le finestre. Nel nostro caso, nei fine settimana i consumatori vengono letteralmente depistati verso altri operatori. Vanno ad accalcarsi dai competitor aperti». Competitor di un unico settore merceologico certo, ma poco importa alla fine in termini di contenimento della pandemia. Per tutti coloro che operano nelle attività dei centri e parchi commerciali, sorge naturale domandarsi se la formula delle chiusure è effettivamente utile a ridurre i contagi.

Per Schiochet «non solo tutto questo rende molto meno efficace la lotta al diffondersi del virus, ma realizza anche una politica di concorrenza sleale, perché sottopone spazi di vendita simili a norme diverse». Non solo critiche da parte dell'imprenditore che formula proposte. «Sarebbe giusto imporre alle strutture commerciali una chiusura oltre ad una certa metratura, ad esempio 1.500 metri quadrati, indipendentemente dalla classificazione». É pronto a sedersi attorno ad un tavolo e discutere in maniera costruttiva. Non a caso ha contattato la Regione per fornire il suo apporto da professionista del settore. Per ora silenzio. C'è poi tutta la questione relativa alla normativa che regola le chiusure, che crea confusione tra i clienti e disuguaglianze tra le attività. Senza giri di parole, l'imprenditore lo definisce un colabrodo normativo che non fa altro che prolungare le restrizioni e le disuguaglianze. «Altri operatori favoriscono il propagarsi del virus e noi dobbiamo tenere chiuso. Faccio presente - conclude Schiochet - che la merce che oggi dovremmo poter vendere, è stata fornita sei mesi fa. Una parte è già stata pagata in anticipo, l'altra dovrà essere pagata nei prossimi mesi. Di ristori non abbiamo visto nemmeno l'ombra. Chiediamo di poter lavorare alla pari degli altri, con regole comuni, e non penalizzati da ingiuste discriminazioni».

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA