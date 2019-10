Cento ore di registrazione per raccontare lo sgombero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sono entrato in via Anelli nel marzo del 2005 e ci sono rimasto per tutta la settimana impiegata dagli operatori per sgomberare e chiudere la prima palazzina. In quei giorni mi sono limitato ad osservare ciò che accedeva nel tentativo di comprendere più a fondo ogni dinamica. Qui per la prima volta ho incontrato e parlato con gli inquilini, gli operatori sociali e i dipendenti comunali incaricati della operazioni di chiusura del condominio e del trasferimento dei abitanti regolari in altre zone della città.Il film documentario Via Anelli è...