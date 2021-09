Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Conto alla rovescia per la riapertura delle scuole: gli studenti potranno contare su 100 mezzi aggiuntivi, 251 corse in più e 50 steward pronti a bacchettare chi tiene la mascherina sotto in naso o si assembra. È prevista anche la differenziazione degli orari d'ingresso con l'apertura anticipata dei cancelli delle scuole. E' questo il piano sul trasporto pubblico scolastico che sarà messo in campo da Prefettura, Comune...