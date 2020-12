Odio a valanghe sulla pagina del laboratorio olistico di Alessandro Pontin, Il mondo riflesso. Da quando è avvenuta la tragedia, centinaia di utenti dei social network si sono concentrati sui profili sia dell'assassino che della sua fidanzata Luciana. Quest'ultima dopo un primo post in cui assicurava di continuare ad amare l'uomo, per sempre e nonostante tutto, chiedendo agli amici di non giudicare il fatto, ha ristretto la privacy, cancellando qualsiasi commento negativo. Gli utenti si sono quindi riversati sulla pagina pubblica del 49enne padovano, dove pubblicizzava i suoi servizi di reiki e sedute di riflessologia. Sul suo ultimo post, quasi 300 commenti.

Il 17 dicembre l'uomo scriveva: Ogni cosa giunge al suo tempo. Tra i tanti che hanno condannato il tremendo gesto c'è qualcuno che chiede il perdono per Pontin: Che dio ti perdoni. Il tuo rancore ti ha tradito. Ma la maggior parte dei commenti è di odio profondo verso l'uomo, la nuova compagna e le discipline religiose da loro praticate. Bandite dai più la pietà e la compassione. Troppo grave e orrendo il gesto. Nulla può giustificare quello che ha fatto. Ha ucciso le sue creature, creature che credevano di essere protette dal loro padre. Non merita alcuna compassione e pietà, nessun perdono.

