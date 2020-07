(C.Arc.) Domenica caotica sul fronte della viabilità. Come spesso accade in questi mesi estivi, le zone che ieri mattina sono andate in corto circuito sono le direttrici che dalla città portano alle località di mare. A rendere ancor più problematica la situazione ci si è messo un grave incidente avvenuto alle 8,30 del mattino lungo la Ss 309 Romea all'altezza della frazione di Conche di Codevigo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco si sono venuti a scontrare una moto con due persone in sella ed un'auto. Entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione mare. Ad avere la peggio sono stati i due centauri. Si tratta di E.S. di 43 anni residente in provincia di Vicenza e una donna N.B.C. anch'essa vicentina di 45 anni. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale a Piove di Sacco dal personale medico del Suem 118. E' rimasto praticamente illeso, invece, D.T. di 52 anni di Campolongo Maggiore (Venezia) che si trovava alla guida di una Nissan Terrano. Lo schianto e il conseguente arrivo dei soccorritori ha provocato code per diversi chilometri con tempi di percorrenza dei pendolari della tintarella che sono lievitati anche di un paio d'ore. La viabilità è tornata scorrevole soltanto dopo le 11, tempo necessario agli operatori di mettere in sicurezza l'area e di rimuovere i mezzi incidentati. Nell'arco della giornata si sono segnalati anche altri piccoli incidenti, quasi sempre provocati da banali disattenzioni che tuttavia non hanno provocato feriti. Se nell'arco della mattinata il traffico è rimasto caotico, creando lunghe code per i villeggianti della domenica, il ritorno a casa dopo qualche ora in spiaggia è stato meno problematico. Merito dei bagnanti che hanno diluito il rientro. I più fortunati sono tornati in città e nei comuni della cintura padovana dopo cena per godersi fino all'ultimo raggio di sole. Se il quadro della terza domenica di luglio è stato piuttosto positivo, molto del merito è sicuramente delle forze dell'ordine che hanno monitorato la viabilità cercando il più possibile di scongiurare gravi incidenti stradali e bloccando sul nascere comportamenti non conformi al Codice della strada.

