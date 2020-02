NOVENTA

Grave incidente stradale giovedì alle 18,30 all'intersezione tra via Oltrebrenta, via IV Novembre e l'argine del Brenta a Noventa Padovana. Per cause ora al vaglio degli agenti della polizia locale si sono venuti a scontrare una Fiat Punto condotta da A.P., di 67 anni, di Noventa e una moto Honda con in sella G.F. di 55 anni, anch'egli del luogo. Nell'impatto il centauro è finito rovinosamente a terra. Alcuni testimoni dello schianto si sono subito resi conto della gravità della situazione ed hanno allertato i soccorritori. Sul posto si sono portati i sanitari del Suem 118.

Il motociclista è stato stabilizzato e successivamente trasportato in ospedale a Padova. Al termine di tutti gli accertamenti è stato giudicato non in pericolo di vita. Presenta diverse contusioni e fratture, ma i sanitari confidano in un suo rapido recupero. Il centauro e l'automobilista come da prassi sono stati sottoposti ad analisi mediche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Dalle prime indiscrezioni raccolte, pare che lo schianto sia stato provocato da una mancata precedenza. L'utilitaria sarebbe infatti uscita dall'area arginale per immettersi in via IV Novembre attraversando di netto la strada principale via Oltrebrenta. Proprio in quel momento è sopraggiunta la moto che da Noventa stava procedendo verso il Veneziano.

L'impatto è stato inevitabile nonostante una disperata frenata del motociclista. Il traffico, già caotico a quell'ora, è andato letteralmente in tilt con gli agenti del comandante Mario Carrai che hanno dirottato i mezzi incolonnati lungo arterie secondarie per tentare di ridurre al minimo i disagi. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 19,40.

Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività e ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati. Non è la prima volta che in questa zona si verificano incidenti.

