IL BOLLETTINO

PADOVA L'epidemia di Coronavirus si è portata via un'altra vittima. E' deceduta ieri all'ospedale di Camposampiero a 99 anni Maria Pinton, detta Pierina. Avrebbe compiuto 100 anni il 18 novembre. I lutti in provincia di Padova salgono a 230. Il contagio mostra una forte frenata: tra ieri e venerdì sono stati registrati solo 8 nuovi casi. E' quanto riporta l'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero.

I NUMERI

Dall'inizio dell'emergenza nel territorio padovano sono stati individuati complessivamente 3.802 casi. Attualmente i positivi al tampone sono 1.557 (-103) mentre i negativizzati virologici sono 2.015 (+106). Sono in isolamento domiciliare 1.143 persone. Calano ancora i ricoveri. Negli ospedali della provincia di Padova sono assistiti in reparto e in terapia intensiva 199 pazienti positivi, oltre che 57 negativizzati. In totale risultano degenti 256 soggetti, sei in meno rispetto venerdì meditpdattina. Per quanto riguarda la terapia intensiva, rimangono 11 pazienti in Azienda ospedaliera e 5 a Schiavonia. In totale si tratta di 16 letti occupati, due in meno nel giro di 24 ore.

L'ESPERTO

La curva dell'epidemia è in discesa, come conferma Dario Gregori, coordinatore del progetto covid19ita sviluppato dall'Unità di Biostatistica, epidemiologia, e sanità pubblica del Dipartimento di Scienze Cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell'università di Padova «Siamo nella fase decrescente ha detto - ma la vera scommessa si giocherà con la riapertura delle attività».

IL LUTTO

Sale a cinque il numero di vittime per contagio da coronavirus a Campodarsego. La vittima, Maria Pinton detta Pierina, avrebbe compiuto il prossimo 18 novembre cent'anni di età. Risiedeva a Bosco del Vescovo, ed era la donna più longeva della piccola frazione di Campodarsego.

Dopo il ricovero durato quaranta giorni presso l'Ospedale di Camposampiero e l'insorgenza di una grave infezione allo stomaco, le condizioni di salute dell'anziana signora, si sono aggravate a seguito del contagio che sarebbe avvenuto all'interno del reparto di Geriatria.

La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Bosco del Vescovo, dove la famiglia è molto conosciuta. A ricordarla con un filo di commozione, Eda Maria Agostini, che ha condiviso quarant'anni di vicinato. «Era una donna dal cuore immenso spiega - che aveva vissuto la propria vita aiutando con generosità e sacrificio il marito Gino Bacchin, deceduto trentacinque anni fa, nel lavoro dei campi. Inoltre, si era sempre dedicata assieme alla figlia più giovane Rina, all'arte dell'uncinetto, con cui era riuscita a realizzare delle bellissime decorazioni. E' un momento davvero molto triste per tutti, perché ci eravamo organizzati per preparare la grande festa del centenario».

Anche il marito della figlia maggiore, Gemma, Guido Sanvido, la ricorda con commozione: «Pierina doveva ritornare a casa il lunedì di un mese fa spiega Guido Sanvido -, ma per un inconveniente non era arrivato a casa il materasso ortopedico. L'avrebbero dimessa il giorno successivo, ma poi, le condizioni di salute di Pierina sono precipitate e non è stato più possibile poterla riabbracciare con l'affetto che le abbiamo sempre donato».

La cerimonia si svolgerà martedì prossimo al cimitero di San Giorgio delle Pertiche. Maria Pinton lascia nello sconforto, le figlie Gemma, Paola e Rina, i cognati, i nipoti e pronipoti.

Elisa Fais

Giancarlo Noviello

© RIPRODUZIONE RISERVATA