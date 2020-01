Censimento dei locali a misura di bambino

IL CASO

PADOVA Un elenco dettagliato di bar, pizzerie e ristoranti a misura di bambino. Una lista che interessi tutta la provincia e che tenga conto di ogni servizio offerto: seggiolini e menù ad hoc, stoviglie per i più piccoli, baby-sitter, eventi per famiglie e agevolazioni sui prezzi. A rilanciare un'iniziativa già sperimentata 15 anni fa è l'Appe, associazione dei pubblici esercizi, il giorno dopo la polemica sollevata da un giovane padre veneziano: «Cenone di Capodanno nei dintorni di Prato della Valle per una famiglia con due bimbi? Una missione quasi impossibile». Il segretario dell'associazione Filippo Segato ascolta con attenzione e poi rispolvera una vecchia idea datata 2004. «Rifaremo il censimento e faremo un elenco pubblico. È un impegno che ci prendiamo per il 2020».

LA TESTIMONIANZA

È stato Emanuele Compagno, mercoledì, a raccontare la propria odissea. «Ci eravamo presi per tempo. Avevamo iniziato a telefonare a inizio dicembre. Un locale ci ha subito detto che i bambini non erano ammessi, perché era in programma una serata musicale con arpa e pianoforte rivolta solo agli adulti. Un altro ha tergiversato, rimandando continuamente la prenotazione fino a farci perdere tempo prezioso. Altri due locali del Prato, invece, semplicemente ci hanno detto che il prezzo sarebbe stato comunque pieno anche per dei bimbi piccolissimi».

Alla fine dopo una lunga serie di telefonate il padre veneziano è riuscito a trovare il locale giusto, ma le sue parole sono comunque colme di amarezza. «Se dici che hai dei bambini rischi di sentirti rispondere che per te non c'è posto. È successo a Padova, ma credo sia così un po' dappertutto, purtroppo. Noi, genitori di due bambini, uno di tre anni ed una neonata di sette mesi, ci siamo sentiti penalizzati in molti ristoranti. Io non ce l'ho con Padova, città che amo e dove vengo spesso a mangiare, e tanto meno ce l'ho in generale coi ristoratori padovani. Diciamo che ho apprezzato chi è stato fin da subito schietto e diretto, meno chi ha tergiversato sperando di stancarci. Io ce l'ho soprattutto con la cultura del nostro Paese».

L'ATTACCO

Il caso ha suscitato un grande dibattito e Compagno allarga il concetto. «L'Italia è l'ultima nazione al mondo per tasso di natalità. Un dramma che ci sta rubando il futuro e di fronte al quale le istituzioni sono silenti. Un record negativo, dato anche da una certa mentalità che va ribaltata. Si parla tanto di aiutare le famiglie e poi siamo i primi ad essere discriminati. In Francia la stragrande maggioranza dei ristoranti pensa anche ai bambini, per non parlare del nord Europa. Qui invece no. Questa politica deve cambiare».

L'INIZIATIVA

Filippo Segato legge la denuncia e pubblica e poi interviene, parlando da segretario Appe ma anche da padre. «Nel 2004 - ricorda - avevamo stilato l'elenco dei locali dotati di aree-giochi e altri servizi per i bambini: erano 16 a Padova e altrettanti in provincia, ma ormai molto di questi hanno chiuso o cambiato gestione. È un impegno che quest'anno ci riprendiamo».

Segato si mette a metà tra le due posizioni. «Capisco le posizioni di entrambi. Mi spiace per quei genitori, ma è normale che ci siano ristoranti più o meno adatti. Recentemente ho saputo di un altro episodio padovano: una famiglia con due bimbi piccoli non è stata fatta accomodare in un'enoteca perché non era il contesto adatto. Un censimento sarà utile a noi per avere il quadro della situazione, ma anche alle stesse famiglie».

Gabriele Pipia

