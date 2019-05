Ceneri abbandonate, restituite alle famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILIPENDIO DI CADAVEREPADOVA I resti di quattro defunti, tre di Cadoneghe e uno di Abano, sono stati riconsegnati alle famiglie e sepolti nei rispettivi cimiteri. Erano stati rinvenuti, insieme a quelli di altre persone decedute, all'interno del capannone a Scurelle in provincia di Trento in uso alla cooperativa Linea Momenti di Pergine di Valsugana specializzata in servizi cimiteriali di cremazione per alcuni comuni e imprese funebri del Veneto. Lo stabile, ad aprile, era finito nel mirino dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico di...