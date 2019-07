Cede l'asfalto, strada chiusa: traffico in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONEPADOVA Un cedimento dell'asfalto in corso Argentina, in corrispondenza del cantiere per il rifacimento del ponte su via Vigonovese, ha mandato letteralmente in tilt la circolazione in tutto l'anello delle tangenziali, in circonvallazione e in autostrada, con code che sono arrivate fino alla Stanga. IL DANNO«Lunedì notte, verso le 23.30 ha spiegato ieri l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi - un cedimento dell'asfalto in prossimità del salto tra le due carreggiate, ha reso impraticabile il transito dei veicoli nei...