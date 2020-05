LA DECISIONE

PADOVA Oltre 170 test sierologici e il migliore dei risultati: tutti negativi. Un dato che rende ancor più convinta della sua iniziativa la dirigenza di Ceccato Motors, pronta ad accogliere i clienti nella massima sicurezza.

Lo storico concessionario padovano sabato scorso ha dato il via al primo degli appuntamenti con cui vuole offrire a tutti i suoi dipendenti la possibilità di eseguire un test sierologico rapido. Un'analisi per verificare l'eventuale positività al Covid-19 o il superamento del virus grazie al rilevamento degli anticorpi, anche per coloro che fossero eventualmente stati asintomatici senza averlo mai scoperto.

Pressoché totale è stata l'adesione da parte dei lavoratori che non si sono lasciati sfuggire l'occasione e che con un semplice e indolore prelievo di sangue da una falange hanno avuto la risposta nel giro di quindici minuti. Raccolti e processati tutti i risultati è arrivato il responso complessivo e meglio non sarebbe potuta andare: nessuno dei testati è risultato positivo.

«É stata una decisione meditata, ma che abbiamo fermamente voluto portare avanti a spese nostre per garantire la massima sicurezza sia dei lavoratori che dei clienti spiega l'amministratore delegato Michele Ceccato - è una garanzia in più per offrire un servizio sicuro e di certo il risultato ci ha ripagati. Soprattutto è stata una questione etica, volevamo essere sicuri di fare tutto il possibile e per questo Padova non sarà l'unica tappa del programma di screening affidato a uno studio medico veneto».

Sabato scorso nella sede di via Venezia sono confluiti su appuntamento 170 dipendenti provenienti anche dalle filiali di Limena, Due Carrare e Legnaro, mentre sabato prossimo si replicherà a Mestre dove l'iniziativa sarà estesa ai lavoratori della sede veneziana e di quella di Castelfranco Veneto, una cinquantina circa. Grazie alla supervisione di un medico e all'opera di due infermieri, la sala adibita ad ambulatorio negli spazi del concessionario ha lavorato a pieno regime, sfornando venti test ogni ora grazie al prelievo e al kit rapido.

Un metodo che ha conosciuto sempre maggiore consenso, utilizzato per un'iniziale scrematura prima dell'eventuale tampone: «Questa crisi ci ha fatti evolvere. Per restare a galla bisogna sapersi reinventare e mettere alla prova. Il nostro mercato cambierà e punteremo sempre di più sui servizi a distanza e via web, ma il contatto resta fondamentale e la piena negatività non può che farci ben sperare per il futuro» ha concluso Ceccato.

Serena De Salvador

