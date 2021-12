IL QUARTIERE

PADOVA È un secco no quello dei residenti al progetto di insediare un'isola ecologica nel parcheggio fra le vie Aspetti e Lombardo, all'Arcella. «L'amministrazione deve chiarire cosa intende fare esordisce Andrea Rossi, del comitato Città Arcella abbiamo lottato per oltre un decennio per ottenere che dove un tempo sorgeva il distributore Tamoil (poi lasciato nel totale degrado) venisse realizzato un parcheggio a servizio dei negozi, che è costato 60mila euro. Ora ci chiediamo se il Comune intenda o meno supportare il commercio in un quartiere dove anche i negozi contribuiscono alla sicurezza».

«Adesso infatti vogliono posizionare in quello spazio i bidoni per la raccolta differenziata a servizio di 70 famiglie, rendendo di fatto inservibili i posti auto prosegue Abbiamo già esempi di quanto sia deleteria una simile sistemazione, si pensi all'isola ecologica adiacente al Bingo. Non si può trasformare un parcheggio in una discarica nè tanto meno affermare di voler riqualificare il quartiere creando, appunto, discariche. Inoltre il confinante ristorante Indian Affairs ha già inoltrato domanda per poter mettere dei tavolini occupando due posti auto con il plateatico».

Respinge le preoccupazioni dei cittadini l'assessore al Verde, Chiara Gallani. «Ci siamo confrontati con i residenti per arrivare a trovare una soluzione condivisa, e questa è perfetta in quanto va a incidere su un'area già asfaltata spiega l'assessore Anche perché quando le cose funzionano bene come la raccolta differenziata le soluzioni si trovano. Per quanto concerne i posti auto non ci saranno variazioni: i bidoni occuperanno 2 o 3 stalli, ma lo stesso numero verrà recuperato lungo la strada».

