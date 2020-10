LA VICENDA

PADOVA L'asilo notturno e l'emergenza Covid dopo la positività di 39 ospiti sono stati al centro dell'incontro andato in scena ieri sera al patronato della chiesa del Torresino tra i residenti e l'assessore Marta Nalin, presenti anche il vicepresidente del consiglio comunale Ubaldo Lonardi e il consigliere Alain Luciani.

«Il problema del dormitorio pubblico è andato sempre più peggiorando, assistiamo a uno spaccio costante e sempre più intenso - spiega Michele Varotto organizzatore dell'incontro con Danilo D'Amico - Ora la situazione è aggravata dal Covid, l'adiacente ostello chiuso un anno fa in quanto inagibile viene utilizzato per parte degli ospiti. In quartiere ci sono anche appartamenti di accoglienza, ma è ora di dire basta. Abbiamo richieste precise, in primis vogliamo sapere se l'asilo notturno verrà allargato inglobando l'ostello».

«Speriamo si arrivi ad una soluzione - aggiunge D'Amico - Ringraziamo l'assessore di essere intervenuta visto che ci aveva comunicato di avere un impegno precedente. Le nostre istanze sono volte alla difesa di un quartiere del centro città con una socialità che sta venendo meno. Vorremo soluzioni condivise».

Diverse le domande dei residenti ad evidenziare anche i tanti problemi: oltre allo spaccio, anche risse, muri delle abitazioni usati come orinatoi, e dopo che gli ospiti sono risultati positivi la massiccia presenza di polizia e carabinieri di fronte all'ingresso del dormitorio, lasciando sguarnito quello dell'ostello da dove si può uscire tranquillamente.

Preminente in questi giorni è però la questione sanitaria. Lonardi chiede «sorveglianza più stretta, maggiori controlli e una modalità di gestione diversa», mentre Luciani propone un tavolo con tutti i soggetti interessati e l'Ulss per trovare una soluzione soddisfacente e sicura. «Vi assicuro che non è nelle intenzioni dell'amministrazione allargare l'asilo notturno - afferma Nalin - anche se ce ne sarebbe bisogno. E, tra qualche mese, invece inizieranno i lavori di ristrutturazione. L'ex ostello è temporaneamente utilizzato per gestire l'emergenza. La soluzione sarebbe quella di individuare piccoli appartamenti in tutta la città. L'emergenza Covid è di competenza della Regione, noi ci siamo trovati a gestirla con le nostre risorse. C'è la massima disponibilità mia e di tutta l'Amministrazione a dare seguito a questo confronto, perché diventi proficuo e propositivo per migliorare la città».

Luisa Morbiato

