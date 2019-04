Casetta Morandi: un centro sportivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RECUPEROPADOVA Centro di attività sportive e riabilitative da praticare nel parco, per sfruttare gli effetti salutari del verde, oppure punto di sosta attrezzato per ciclisti, o ancora spazio d'incontro aperto a cittadini e associazioni. Sono alcune delle finalità con cui potrebbe essere utilizzata Casetta Morandi, il rudere in abbandono situato all'interno del parco omonimo, all'Arcella, suggerite dal comitato civico Gruppo Vivere bene San Bellino, che da anni si batte per portare l'immobile, di proprietà comunale, a nuova vita. Nei...