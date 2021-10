Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CITTÀ FUTURAPADOVA Caserma Piave, arrivano i paletti della Soprintendenza. In attesa che l'università dia il via ai lavori che sono destinati a trasformare l'ex caserma, il soprintendente Fabrizio Magani mette nero su bianco le tutele cui è sottoposta l'area. Un'area compresa tra riviera Paleocapa e via Cristoforo Moro in cui fino ai primi anni dell'ottocento, sorgevano l'antica Chiesa di Sant'Agostino, costruita fra il 1227 e il 1303,...