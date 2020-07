LA LETTERA

VO' «Avete lottato insieme. E insieme avete vinto un nemico invisibile. La storia di coraggio che avete scritto è una testimonianza preziosa per un'Italia che oggi può e deve sconfiggere un nemico altrettanto insidioso: la recessione economica». Vo', primo focolaio italiano di Covid-19 insieme a Codogno, continua a essere un simbolo e un esempio da seguire, tanto nel contenimento del virus quanto nella ripartenza post lockdown. A dirlo è la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che nei giorni scorsi ha scritto una lettera al Comune euganeo per rinnovare la propria vicinanza, dopo aver sorvolato Vo' il 13 giugno scorso a bordo dell'elicottero che aveva portato in pellegrinaggio le reliquie del Santo. La Casellati, nel rivolgere all'intera comunità un «abbraccio ideale», rinnova anche «l'affetto che nasce dalla comune appartenenza ad una grande comunità, il nostro amato Veneto». Nella missiva indirizzata al sindaco Giuliano Martini ma estesa all'intera comunità, la presidente ripercorre la storia vissuta dal piccolo centro euganeo, diventato un caso di studio di interesse internazionale grazie alle ricerche portate avanti dal virologo Andrea Crisanti e dall'università di Padova. «Abbiamo pianto insieme la prima vittima accertata in Italia del Covid, Adriano Trevisan e dopo di lui tanti altri conterranei. La ritualità delle vostre abitudini è stata stravolta dalla serrata totale, dall'isolamento, dall'esposizione a un'attenzione mediatica inattesa. Incertezza, tensione, paura sono stati i sentimenti dominanti per tanti, lunghissimi, giorni». «Eppure non vi siete scoraggiati prosegue la presidente . Con la determinazione e la concretezza che contraddistinguono noi veneti avete saputo reagire con forza, trasformando il disorientamento iniziale in un appello alla coesione e alla solidarietà. La rete sanitaria veneta vi ha sostenuto e assistito con grande generosità e con risultati di assoluta eccellenza». Parole molto gradite alla comunità, che si sta preparando alla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 14 settembre inaugurerà proprio a Vo' il nuovo anno scolastico. Maria Elena Pattaro

