L'EVENTO

PADOVA «Una candidatura nella lista del patrimonio mondiale Unesco è molto di più di un riconoscimento di qualità. È la conferma di un impegno di salvaguardia e di valorizzazione compiuto da tutti i soggetti coinvolti. È un punto di partenza grazie al quale è possibile costruire una strategia internazionale di tutela, fruizione, approfondimento, promozione e marketing territoriale». La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha aperto così l'incontro La Cappella degli Scrovegni di Giotto e i cicli affrescati del Trecento a Padova organizzato dal Club per l'Unesco di Padova e il Rotary Padova Est, ieri, alla sala dei Giganti a piazza Capitaniato.

«Con Padova Urbs Picta ha aggiunto la presidente Casellati - sarà quindi possibile consolidare la leadership italiana che con i 55 siti iscritti, pari solo alla Cina, è il più bel riconoscimento per le nostre unicità naturali, architettoniche, archeologiche, storiche e urbanistiche. Per questa città, la candidatura sancita lo scorso gennaio dalla Commissione nazionale Unesco e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali rappresenta un'opportunità veramente straordinaria. Padova entrerebbe infatti nel ristretto novero delle città con più di un sito iscritto, potendo già contare sull'Orto Botanico entrato a far parte dei patrimoni mondiali riconosciuti nel 1997. Un'opportunità che potrà e dovrà essere colta grazie alla scelta di un percorso pittorico che non ha eguali nella storia, non ha eguali al mondo».

GLI INTERVENTI

L'evento è stato promosso a supporto della candidatura, l'iter è ormai entrato nella fase finale di valutazione internazionale. «L'Università ha un rapporto speciale con Giotto e la Cappella degli Scrovegni ha detto il rettore Rosario Rizzuto - non è un caso che Giotto scelga questa città per il suo capolavoro. Associare arte e scienza è un'impresa importante. Pensando alla rappresentazione della stella cometa, non si può dimenticare che Pietro d'Abano in quei giorni la descriveva come una palla di fuoco. Nel 900, sotto la Sovrintendenza, lo studio della Cappella degli Scrovegni è stata opera incessante di molti studiosi dell'università. Mi fa piacere accostare questa candidatura ad un altro sito Unesco, l'Orto botanico: con 200 mila visitatori ogni anno è un patrimonio vivo, una ricchezza di tutti».

Il ciclo degli affreschi di Giotto, commissionatogli da Enrico Scrovegni nel 1303, raffigura una sequenza di storie tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento che culmina nella morte e resurrezione del Figlio di Dio e nel Giudizio Universale. Lo scopo era quello di sollecitare chi entrava nella Cappella a rimeditare sul suo sacrificio per la salvezza dell'umanità. «A chi dovrà decidere voglio dire che la Regione Veneto sarà nella partita fino in fondo ha detto l'assessore regionale Roberto Marcato - Noi oggi abbiamo un ciclo pittorico di straordinario pregio anche perché i padovani negli anni hanno saputo prendersene cura».

LA DECISIONE

La candidatura verrà discussa a luglio in Cina a Fuzhou, in occasione della prossima sessione Unesco. E' l'unica proposta culturale italiana in tentative list in stato avanzato. «Siamo ad un passo dal riconoscimento - aggiunge il sindaco Sergio Giordani - ma il percorso è stato lungo e complesso. È del 2012 la decisione dell'amministrazione di ampliare il disegno della candidatura proponendo non solo un luogo, ma un insieme di luoghi ancora più preziosi. Questo è stato possibile grazie ad un lavoro di squadra che ha unito tutta la città e i rappresentanti delle istituzioni. La sfida ora è proporre al meglio i siti, in un percorso condiviso».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA