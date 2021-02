MERCATO IMMOBILIARE

PADOVA Per comprare casa in città si spendono 1.950 euro al metro quadrato, in provincia la cifra scende a 1.650 euro. Aumenta la richiesta di bivani, di bifamiliari, di villette a schiera e di case indipendenti. Per contro diminuisce la richiesta di locali commerciali, di pentavani e di loft. La pandemia ha modificato profondamente il mercato immobiliare del territorio padovano, facendo aumentare i prezzi del 5% in più rispetto la media regionale. I dati emergono dall'ultimo aggiornamento dell'Omi, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Il prezzo degli appartamenti nelle 22 diverse zone nelle quali è divisa la città, è compreso tra 950 e 3.600 euro al metro quadro per la compravendita e tra 4,2 e 10,2 euro al metro quadro al mese, per quanto riguarda le locazioni. I dati sono stati analizzati dal consiglio della Fimaa Ascom Confcommercio che si è riunito, per un pranzo conviviale nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, al Pepe Nero di Noventa ed al quale sono intervenuti, oltre alla presidente Silvia Dell'Uomo anche i consiglieri Samuele Bozza, Alcide Chinello, Luigi Ferrarese, Monica Gilli, Antonio Lovison, Francesco Macola e Sandro Pintonello.

«Se consideriamo che Padova ha commentato la presidente Dell'Uomo - ha un prezzo medio degli appartamenti in vendita che è all'incirca il 48% in meno rispetto ai prezzi medi di Firenze, la città italiana coi prezzi più alti, ed il 106% in più rispetto ai prezzi medi di Reggio Calabria, città coi prezzi più bassi tra quelle comprese tra 100 e 500mila abitanti, viene da dire che la nostra città si colloca, per usare un gergo sportivo, nella parte sinistra della classifica, ovvero al di sopra della media nazionale». Si è appreso, dunque, che il prezzo medio degli appartamenti in vendita a Padova (1.950 euro al metro quadro) è di circa il 5% superiore alla quotazione media della regione ed è anche di circa il 18% superiore alla quotazione media della provincia che si attesta sui 1.650 euro al metro quadro. «Certo ha proseguito Dell'Uomo la pandemia ha cambiato molto il nostro lavoro, modificandolo piuttosto repentinamente, nel senso che le limitazioni agli spostamenti e dunque la maggiore presenza in casa, anche per lavoro, ha spostato l'interesse degli acquirenti su case un po' più grandi e magari con un pezzetto di giardino». L'Omi ha specificato come, prendendo in riferimento le quotazioni degli appartamenti in stato di conservazione normale, la zona più prestigiosa sia quella del centro storico. Il centro città, essendo maggiormente interessato dalle transazioni immobiliari, ha un prezzo medio degli appartamenti di circa 2.650 euro al metro quadro, con un range generalmente compreso tra i 1.700 e i 3.400 euro al metro quadro.

Simili sono i valori della seconda area più onerosa della città, Savonarola, con un prezzo medio di circa 2.600 euro al metro quadro, e oscillazione dei prezzi delle case tra 1.650 e 3.250 euro al metro quadro. Tra le altre zone con il livello più elevato dei prezzi l'Omi indica Santa Croce e Portello, con 2.300 euro di prezzo medio di un appartamento, e Porta Trento, con un valore medio di 2.200 euro al metro quadro. Di contro, la zona più economica di Padova si conferma essere quella Pontevigodarzere, con prezzo medio degli appartamenti di circa 1.200 euro al metro quadro, ma con diverse soluzioni immobiliari dal valore al metro quadro inferiore ai 1.000 euro. Le variazioni intercorse tra la seconda parte del 2019 e la prima metà del 2020 (periodo al quale è possibile riferire le ultime statistiche Omi) appaiono minime, a conferma del fatto che il pur turbolento primo semestre ha subito delle ripercussioni immediate sul fronte dei volumi delle operazioni, ma non su quello dei prezzi. Un'accelerazione più decisa potrebbe però manifestarsi in futuro.

Elisa Fais

