LA SITUAZIONE

PADOVA L'epidemia ha messo in ginocchio sette case di riposo in provincia di Padova: 52 le vittime, 46 i ricoverati in ospedale e 358 gli ospiti positivi che lottano contro il Coronavirus. Nuovi focolai di contagio sono stati individuati al centro residenziale anziani di Cittadella, all'istituto Moretti Bonora di Camposampiero e a Bovolenta. Rimangono ancora in forte difficoltà le case di riposo di Monselice, Merlara, Galzignano e l'Ira di Padova, dove erano ricoverati gli ospiti poi deceduti. Per tenere monitorata la situazione nelle strutture con pochi casi segnalati, ieri pomeriggio è iniziato lo screening con i kit rapidi per la ricerca di anticorpi. È sufficiente una goccia di sangue e il risultato si legge dopo 20 minuti: si parte con Camposampiero, Conselve e Lozzo Atestino.

IL PUNTO

È ciò che è emerso ieri durante il punto stampa via Facebook dell'Ulss 6 . «Gli anziani affetti da patologie pregresse sono pazienti fragili ed esposti alle conseguenze più importanti dell'epidemia spiega il direttore generale, Domenico Scibetta -. Ci sono anche realtà indenni, la differenza spesso la fa l'organizzazione interna della singola struttura. È stato registrato un certo numero di positivi anche a Cittadella, Camposampiero e Bovolenta. L'allarme a Bovolenta è scattato il 31 marzo perché un'operatrice ha avuto sintomi correlati al contagio. Nella struttura ci sono 65 ospiti, abbiamo effettuato tamponi ad anziani e operatori. Manca ancora qualche risultato, per adesso abbiamo 34 positivi tra gli ospiti e 4 tra gli operatori. L'istituto Bonora di Camposampiero ha 15 ospiti positivi, stessa situazione al Cra di Cittadella. Anche in questo caso siamo in attesa di avere tutti i referti, i numeri potrebbero aumentare».

È sotto la lente d'ingrandimento dell'Ulss anche l'istituto Configliachi, dove un medico positivo al Covid-19 avrebbe avuto contatti con più soggetti. Le strutture che presentano casi di positività sono quindici su 37, sette quelle in condizioni più critiche. Complessivamente sono stati eseguiti 5.569 tamponi, di questi 2.339 agli ospiti e 3.230 agli operatori. Le case di riposo padovane accolgono 5.121 anziani, all'interno lavorano 3.164 persone. L'età media dei residenti è 82 anni.

I MALATI

«Abbiamo avuto un caso di positività di un ospite di 102 anni ha sottolineato Scibetta . Ogni vita è sacra. Ora stiamo cercando di capire quanto è variata la percentuale di decessi nelle case di riposo padovane con il Coronavirus». I decessi legati all'infezione finora sono stati 52 su 358 ospiti positivi. «Il dato riguarda il 14% delle persone interessate - commenta Paolo Fortuna, direttore dei servizi sociali -, la nostra utenza media è formata da over 80, e a livello nazionale la loro mortalità è del 25-30%, riuscire a tenere una percentuale così bassa è un motivo di speranza».

Sempre nelle case di riposo padovane risultano coinvolti anche 130 operatori (il 4% di quelli in servizio), di cui 124 positivi e 6 in isolamento. E' al via il piano di esecuzione dei test sierologici. «Il tampone si esegue mediante il prelievo di muco nell'area naso faringea con un cotton fioc chiarisce Scibetta . I kit rapidi invece si servono di una goccia di sangue, il risultato si legge nel giro di mezzora senza bisogno di rivolgersi ad un laboratorio. L'esame rapido riconosce gli anticorpi e parla di un contatto con il virus. Il tampone legge la presenza del virus, perché individua la sua espressione genetica. L'uno non esclude l'altro. Visto che sono più veloci, utilizzeremo i kit rapidi per studiare la situazione nelle strutture non critiche». Intanto si attende l'arrivo di un nuovo macchinario per la lettura dei tamponi nasofaringei all'ospedale di Schiavonia, il laboratorio finora è in grado di processare 400 test al giorno.

Scoppia la polemica contro alcuni operatori che hanno deciso di alzare bandiera bianca. «Segnalo una cosa importante - critica Fortuna -. Sul territorio si sono verificate defezioni da parte di operatori per paura. E' importante lavorare tutti assieme. La motivazione deve essere custodita e rinforzata, gli attacchi di panico sono pericolosi». Continua il lavoro della squadra Ulss 6 per la valutazione del rischio nelle strutture residenziali. Il team è composto da nove professionisti: Annalisa Timpini, geriatra del Distretto Padova Bacchiglione; Francesco Rossi, geriatra del Distretto Padova Piovese; Maria Gabriella Penon, medico igienista del Sisp; Daniela Salvato dell'Uoc Sociale; le infermiere Vanda Pavin, Monica Candeo e Rossella Piccolo; le assistenti sanitarie Paola Mansala e Giulia Monni.

Elisa Fais

