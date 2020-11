LO SCENARIO

PADOVA Il tragico simbolo della prima ondata era stato il pensionato Scarmignan di Merlara, ora l'incubo aleggia soprattutto sulla Borgo Bassano di Cittadella. Non c'è pace per le case di riposo della provincia e soprattutto per la struttura dell'Alta Padovana dove gli anziani contagiati sono 60 (su 70) e il numero di vittime è salito a quattro. Tutte in una settimana, due addirittura nel giro di 24 ore. Augusta, Giovanni, Mario e infine Caterina. Le loro storie sono accomunate da un tampone positivo, dalle lacrime dei familiari e dallo sconforto di molti altri ospiti. Le case di riposo sono iper-protette, ma basta un niente per scatenare un focolaio. Attualmente nelle 37 strutture della provincia di Padova risultano contagiati 53 anziani e 66 lavoratori. Numeri quadruplicati rispetto a 10 giorni fa. I focolai sono due, perché oltre al caso di Cittadella si registrano 10 contagi (6 ospiti e 4 lavoratori) anche all'Ira di Padova.

IL CONFRONTO

La primavera era stata tremenda: 617 pazienti positivi, 141 vittime e tre mesi da incubo soprattutto per Merlara con 34 morti e il numero di ospiti dimezzato. Le case di riposo padovane si sono presentate a questa seconda ondata con una corazza dettata dall'esperienza. Aree isolate per i nuovi ospiti, limitazioni rigidissime per i familiari e tamponi costanti a tutti: così si stanno difendendo dal virus che ha già fatto una mezza strage.

Ieri il dottor Paolo Fortuna, direttore dei servizi sociali dell'Ulss 6 Euganea, si è confrontato in videoconferenza con i rappresentanti sindacali proprio per fare il punto sulle case di riposo. «Il grado di attenzione è altissimo» ha ribadito snocciolando gli ultimi numeri. Oltre al dilagare dell'epidemia e alla necessità di effettuare tamponi a raffica, c'è però un altro tema su cui i sindacati insistono: la carenza di personale. «In tutta la provincia mancano cinquanta infermieri e altrettanti operatorio sociosanitari» spiega Michele Roveron, segretario della Cisl Fp. Una situazione confermata dai vertici dell'Ira di Padova che pur di trovare personale all'altezza si sono rivolti pure ai medici militari.

«Manca personale perché molti infermieri e oss hanno avuto la possibilità di accedere alle strutture pubbliche con i concorsi fatti in piena emergenza - prosegue il sindacalista della Cisl - Ci sono pure strutture che hanno messo a disposizione alloggi per eventuali nuovi assunti provenienti da fuori Regione o addirittura dall'estero. Servirebbe almeno un potenziamento del 10 per cento. Alcune case di riposo affidano la gestione di interi nuclei alle cooperative, ma pure le cooperative fanno fatica a trovare personale. Speriamo che la Regione potenzi i percorsi formativi per introdurre in questo settore nuovi operatori sociosanitari. Avere più personale significa evitare che i dipendenti saltino i riposi e facciano i salti mortali come accade oggi. E questo porterebbe anche ad una maggior attenzione ad ogni singolo dettaglio».

LE PROTEZIONI

«Ora nel complesso stiamo reggendo perché c'è un sistema di controllo a 360 gradi. Se servirà introdurremo misure ancora più drastiche, ma speriamo proprio non sia necessario» spiegava dieci giorni fa il dottor Paolo Fortuna. «Abbiamo per ogni casa di riposo un medico dedicato che si coordina con il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 e verifica che il piano di sanità pubblica venga applicato - le sue parole - Abbiamo adottato rigidissime procedure di organizzazione interna». Nelle ultime due settimane, intanto, i numeri sono purtroppo cresciuti spaventosamente. Gli eventuali accessi ai familiari sono a discrezione delle direzioni. La scorsa settimana il governatore Luca Zaia ha annunciato «tamponi rapidi a tutti i visitatori delle case di riposo».

IL BOLLETTINO

L'epidemia colpisce gli anziani, ma interessa sempre più anche i più giovani. Il report quotidiano della Regione Veneto registra, per la provincia di Padova, 380 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. Dal bollettino emergono anche tre nuovi decessi: due sono quelli degli ospiti della casa di riposo di Cittadella. I positivi attualmente sono 6.873 mentre continua a salire il numero dei ricoverati nei vari ospedali della provincia: ora siamo a quota 196. Di questi, 48 sono in un letto di Terapia intensiva.

Gabriele Pipia

