GLI ANZIANI

PIOVE DI SACCO «Presidente, devo darle una brutta notizia». Il telefono di Bruno Coccato, ex candidato sindaco e per anni punto di riferimento del ciclismo veneto, suona alle dieci di mercoledì mattina. A parlare è un operatore sanitario della casa di riposo Craup di Piove di Sacco: «Purtroppo abbiamo avuto tre decessi nel giro di un'ora». La mattina dopo il signor Coccato, al vertice di una struttura che conta 110 ospiti provenienti da tutto il comprensorio, ripensa a quella telefonata e si lascia andare a un lungo sospiro. «Quella chiamata rappresenta il momento più critico. Avevamo già avuto dieci decessi ma speravo che fosse finita qui, speravo che l'emergenza potesse rientrare. Ricevere la comunicazione di altri tre decessi in un solo colpo è stato terribile».

Al Craup di Piove di Sacco è successo tutto nel giro di due settimane. Il primo contagio scoperto il 27 novembre, il focolaio arrivato a 68 casi, la discesa fino a contare gli attuali 39 positivi. Ma anche e soprattutto la lunga serie di 13 morti. «I protocolli che adottiamo sono uguali a quelli della prima ondata, anzi: ora prendiamo ancor più precauzioni - allarga le braccia il presidente - Agli ospiti facciamo il tampone ogni 20 giorni a meno che non ci siano focolai. Agli operatori invece ogni settimana».

IL SUPPORTO

Già, gli operatori. Tra infermieri e oss quelli rimasti a casa perché contagiati o in isolamento sono, solo al Craup, una ventina. Ecco perché mercoledì mattina sono arrivati i rinforzi: cinque nuovi infermieri a tempo pieno per dare manforte al personale decimato dalla pandemia. I rinforzi arriveranno un po' ovunque. Due settimane fa l'Ulss 6 Euganea ha infatti pubblicato un bando interno rivolto al proprio personale che, fuori dall'orario di servizio, si dichiara disponibile a operare nelle case di riposo in difficoltà. Sono quindici gli infermieri che hanno subito risposto dando la propria disponibilità. Nei prossimi giorni inizieranno i collocamenti.

I NUMERI

Gli ultimi dati diffusi dall'Ulss sono relativi proprio a due settimane fa. Su 4.533 ospiti delle 37 case di riposo risultavano positivi 185 anziani e di questi 8 erano ricoverati in ospedale. Erano 410 gli ospiti in isolamento perché contatti stretti di altri anziani contagiati. Su 3.597 operatori sanitari o sociosanitari quelli in isolamento erano 119, mentre su 1.147 lavoratori con altre mansioni quelli in isolamento erano 26.

Negli ultimi due mesi il prezzo più alto è stato pagato dalla Borgo Bassano di Cittadella con 15 vittime e dalla Villa Breda di Campo San Martino con sette decessi (l'ultimo ieri). Oltre al Craup vive una situazione molto delicata la struttura di Noventa, che conta 93 ospiti: in dieci giorni i positivi sono arrivati ad essere 48, più 12 lavoratori. Tre decessi, tutti e tre malati terminali.

LA TESTIMONIANZA

«Maneggiamo cristalleria antica, basta un suono con una frequenza sbagliata e si può rompere un bicchiere - è la metafora scelta dal presidente Denis Cacciatori - Dobbiamo stare attenti a ogni dettaglio e può comunque non bastare. Da noi tutto è nato quando un'anziana è stata in ospedale per motivi extra-Covid, poi è tornata ed era positiva. I nostri infermieri hanno fatto il test rapido a 25 persone. Risultato: un positivo e tutti negativi. La sera stessa però sono stati sottoposti a tampone molecolare e l'esito è stato opposto: tutti positivi. È davvero assurdo. Ora speriamo che la curva si appiattisca per poi scendere». Intanto la struttura, che era risultata indenne dopo la prima ondata, continua a investire: «Tra dispositivi di protezione, macchinari per la sanificazione dell'aria e altre spese superiamo i 100 mila euro. Ce la stiamo mettendo tutta». È una battaglia che si gioca su ogni minimo dettaglio. Spesso invisibile.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

