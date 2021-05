Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAPADOVA Il momento è arrivato. Le case di riposo stanno per riaprire le porte all'accesso libero. La conferenza delle Regioni ha stilato un protocollo e il governo ha confermato che entro la fine di maggio ci sarà il via libera, magari attraverso un'ordinanza che potrebbe già dare il via libera per il 9 maggio. L'emozione all'interno degli istituti padovani e della provincia è palpabile. L'idea di poter tornare a un pizzico di...