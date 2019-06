Case Ater, priorità agli assistiti nel Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ABANOÈ stato pubblicato il bando per l'assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, in parte di proprietà dell'Ater, presenti nel territorio comunale di Abano Terme. Le domande potranno essere presentate da mercoledì 19 giugno, e fino al 31 luglio, utilizzando l'apposita modulistica rilasciata dall'ufficio Politiche Abitative del Comune di Abano Terme. La partecipazione al bando è consentita ai cittadini italiani o dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai titolari di permesso di soggiorno (almeno...