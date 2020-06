LA NOVITÀ

PADOVA Per il taglio del nastro hanno voluto degli ospiti d'eccezione. E non potevano fare cosa più gradita al gruppo di piccoli invitati, i quali hanno assaporato fino in fondo l'inaspettata occasione di divertimento. Venti bambini che per cento giorni hanno avuto come unico orizzonte il piccolo giardinetto condominiale della struttura dove vivono, infatti, l'altra sera sono usciti per la prima volta e hanno potuto correre e giocare nella nuova spiaggia di Padova.

E sono stati proprio loro, cioè i minori accolti da Casa Priscilla, i protagonisti a pieno titolo all'inaugurazione dello spazio estivo The lake, allestito nella zona di Camin. Risiedono nella struttura di cui da anni si occupa suor Miriam, che accoglie appunto bambini e ragazzini provenienti da famiglie che si trovano in situazioni di disagio sociale, o economico.

Nel periodo del lockdown sono stati virtualmente adottati dall'associazione PadovaNonSiFerma che durante i mesi di chiusura forzata aveva messo in atto numerose azioni di solidarietà, grazie anche al supporto di un'ottantina tra ristoratori, baristi e pasticceri, i quali anche ora, a emergenza finita, continuano a riservare attenzione ai piccoli accuditi da suor Miriam e dagli operatori. E così l'altro pomeriggio un pullman dell'azienda di trasporti Rigato, che ha offerto il passaggio, ha portato i ragazzini di Casa Priscilla al The lake, lo spazio sportivo e ricreativo ricavato sulle sponde del laghetto di Camin, al confine tra la zona industriale e Villatora di Saonara.

Per un intero pomeriggio i piccoli ospiti hanno giocato sui campi da beach volley di Spazio21 e hanno provato anche le specialità del menu, tra cui pizza e grigliata. «Ringrazio per questa opportunità che stata data ai miei bambini. I volontari di PadovaNonSiFerma hanno consentito loro di passare una giornata bellissima», ha commentato la religiosa.

LA SCELTA

«Siamo aperti - spiega Fabio Giacchetto manager del nuovo spazio - e vorremmo diventare la spiaggia di Padova. Abbiamo la sabbia e un laghetto, ma ora vogliamo avviare anche delle attività sportive per far sì che questo posto non sia solo un luogo per gli appassionati della pallavolo su sabbia, ma anche un sito dove la sera la cena diventa la naturale prosecuzione di un pomeriggio all'aria aperta. Insomma, questo si candida a diventare il mare della nostra città».

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

