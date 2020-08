IL CONTROLLO

CONSELVE Tutto il personale della Casa di Riposo Francesco Beggiato di Conselve è risultato negativo al Covid: una buona notizia per la struttura pubblica, che due settimane fa, dopo essere stata Covid free dall'inizio della pandemia, ha registrato due positive tra le operatrici in servizio e quattro tra i 116 ospiti.

Immediata lì'applicazione del protocollo interno previsto in questi casi e coordinato dalle due infermiere caposala, di'intesa con la responsabile amministrativa dell' ente, regole che hanno garantito la Beggiato nel periodo di maggior diffusione del Coronavirus. Tutto è partito ai primi di agosto, quando una operatrice è risultata positiva al Covid, seguita a breve distanza da una seconda collega, mentre la tamponatura degli ospiti residenti nell' Ipab, 116 attualmente, ha dato purtroppo esito sfavorevole per quattro degenti, tutti peraltro asintomatici.

Due degli ospiti sono risultati negativi al secondo tampone, mentre già oggi potrebbero arrivare gli esiti del tampone al quale i degenti della struttura sono stati sottoposti nella giornata di lunedì, con la speranza che gli stessi siano negativi, a dimostrazione che la cosiddetta dottrina Crisanti, dalle indicazioni del direttore della Microbiologia dell' Università di Padova, che invita alla tamponatura ripetuta alla ricerca dei casi positivi, unita a distanziamento e igienizzazione frequente, funziona. Il cluster potrebbe perciò essere stato circoscritto: subito trasferiti nell'ala cosiddetta Covid della struttura, tutti gli ospiti ivi godono comunque di buona salute e non presentano nessun sintomo preoccupante, quelli già positivi e negativizzati ma rimarranno comunque in isolamento per quindici giorni e comunque fino a quando i tamponi ripetuti a cadenza regolare non risulteranno essere negativi.

Le due operatrici risultate positive sono al proprio domicilio in isolamento fiduciario e nei giorni scorsi hanno ripetuto i tamponi. L'intervento tempestivo attuato dai sanitari in servizio alla Beggiato, in contatto diretto con il Dipartimento Prevenzione dell' Ulss 6 Euganea, si spera possa dare buoni frutti, con il contingentamento della malattia pandemica all'interno della Casa di riposo.

«Il piccolo focolaio scoperto alla Beggiato di Conselve, istituzione pubblica con oltre un secolo di vita, è stato affrontato con professionalità dal personale che si è prodigato in tutti i modi per rendere quasi nulli i disagi per ospiti e parenti», ricorda il presidente Lorenzo Biancato, che in questi giorni insieme al Consiglio di amministrazione è in continuo contatto con le responsabili sanitarie e le altre figure professionali e amministrative della struttura. Infatti, se le visite esterne sono ancora sospese, tuttavia sono state incrementate le videochiamate ai parenti degli ospiti, che possono così sincerarsi dello stato di salute dei propri cari vedendoli e parlando con loro, seppure a distanza.

Inoltre, per evitare assembramenti, il lavoro viene svolto per nuclei ai piani, cioè per piccoli gruppi di degenti, che vengono tutti comunque alzati ogni giorno, anche se solo alcuni a turno, possono raggiungere la sala da pranzo, ma le educatrici sono comunque impegnate a proporre loro attività per impegnare il tempo in modo proficuo.

N.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA