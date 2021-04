Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MEDICINA DI FAMIGLIAMASERÀ «Certo che sono venuto a vaccinarmi! Devo riprendere a correre le maratone e non le organizzano se non sparisce il virus». Questa è la maggiore preoccupazione di Virginio Donà, classe 1948, non la paura del vaccino. «È da un anno che corro solo nei campi, anche con i miei compagni. Cento chilometri la settimana per tenermi allenato, altrimenti sarà difficile tornare ad indossare il pettorale». Virginio è...