I LUTTI

CARTURA/LOREGGIA Nuovo lutto a causa del Covid a Cartura, dove nella frazione di Gorgo in pochi giorni si è spenta, per il Coronavirus, Maria Nassi in Capuzzo, di 92 anni. Maria, come tutte le persone della sua età, da tempo faceva un vita ritirata, ciò non le ha però impedito di contrarre il Covid-19. «Dopo alcuni giorni di malessere era stata sottoposta al tampone, risultando positiva» spiega il figlio Livio Capuzzo, che vive in una abitazione a confine con quella della mamma. Venerdì della scorsa settimana, dunque, l'esito del tampone, poi un progressivo peggioramento delle condizioni di salute dell'anziana che, causa l'età avanzata, hanno suggerito il suo ricovero in ospedale a Schiavonia, mercoledì 3 febbraio. La morte è purtroppo sopraggiunta nelle prime ore di ieri.

Casalinga e vedova di Mario Capuzzo da 10 anni, Maria Nassi lascia tre figli, Antonella, Giulietta e Livio, che le hanno regalato diversi nipoti e due bisnipoti gemelli, di cui andava fiera. «Spiace registrare un nuovo decesso, la nostra cara concittadina Maria Nassi Capuzzo, siamo vicini ai famigliari che in pochi giorni hanno visto la scomparsa della loro mamma e nonna Maria», dice la sindaca Pasqualina Franzolin, Le esequie saranno celebrate martedì mattina alle 10.30 nella chiesa di Gorgo.

Un decesso anche all'ospedale di Cittadella: è mancata una 87enne residente a Loreggia .

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

