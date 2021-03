CARTURA «Accolgo questa misura con profonda amarezza, in un anno non è stato fatto nulla di concreto per aiutare gli esercenti». É colto dallo sconforto Settimo Gallocchio, titolare del ristorante Già che ci sei a Cartura in provincia di Padova, a seguito dell'annuncio della zona rossa in Veneto.

Se lo aspettava?

«Purtroppo l'avevo previsto e sono del parere che fino a maggio la situazione non migliorerà. Dieci anni fa, siccome i miei clienti si lamentavano per la presenza dell'odore di cibo all'interno della sala, ho cambiato l'impianto d'aria. Il problema così si è risolto. Ebbene, se il governo si fosse comportato allo stesso modo per arginare il Covid ora non ne parleremo. Non è stato proattivo».

Cosa avrebbe potuto fare il governo?

«Invece che buttare via soldi per comprare i banchi a rotelle o per finanziare i monopattini, avrebbe potuto erogare bonus per l'acquisto di depuratori d'aria e sistemi di sanificazione destinati agli esercenti. Questo è solo un esempio. C'è stato troppo immobilismo e noi ci siamo andati di mezzo. Con queste aperture e chiusure stiamo soffrendo, la zona rossa non ci voleva».

Come stanno andando le cose nel suo ristorante?

«Io, mia moglie e mio figlio non vediamo stipendio dall'anno scorso. Al tempo stesso abbiamo fatto di tutto per garantirlo ai nostri dipendenti, a fatica non abbiamo debiti. Finora abbiamo fatto servizio mensa agli operai e ci siamo arrangiati con le consegne a domicilio. Fortunatamente non abbiamo fatto magazzino perché si vive alla giornata».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA